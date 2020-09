CGG : images disponibles pour une étude en Australie

22/09/2020 | 08:18

Le groupe de géosciences CGG annonce la disponibilité au quatrième trimestre 2020 des images préliminaires de son étude sismique 3D multi-clients réalisée dans le bassin du Gippsland, au sud-est de l'Australie.



Ces données à très large bande de fréquences permettront aux opérateurs en place et aux nouveaux venus de prendre leurs décisions en amont des enchères de blocs miniers proposés dans ce bassin sédimentaire prolifique et producteur d'hydrocarbures.



Cette étude, une première à l'échelle du bassin, d'environ 8.700 km2 qui s'est terminée en juillet 2020 et a bénéficié d'un important préfinancement des clients, complète la première étude de retraitement des données existantes.



