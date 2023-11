CGG : lance une Offre d'Outcome-as-a-Service pour les Solutions HPC et IA

Le 13 novembre 2023 à 08:43 Partager

CGG, acteur mondial de la technologie et du calcul haute performance, annonce ce jour le lancement de sa nouvelle offre Outcome-as-a-Service (OaaS), conçue pour fournir pour les domaines scientifiques et techniques, y compris l'IA générative et les sciences de la vie, des solutions personnalisées et axées sur les capacités HPC et IA.



L'offre OaaS constitue une approche économique garantie pour les clients qui souhaitent faire évoluer leurs process HPC et IA vers un modèle de production aligné sur leurs objectifs, supprimant ainsi un CAPEX important et une facturation peu prévisible basée sur l'utilisation.



Avec des décennies d'expérience dans la conception, l'exploitation et l'optimisation du HPC industriel en géoscience, les experts du Centre d'Excellence IA & HPC de CGG travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour rationaliser, sur la plateforme HPC Cloud spécialisée, les flux de production les plus exigeants.



La combinaison des dernières technologies de calcul, notamment les CPU AMD EPYC™ Genoa, les CPU Intel® Xeon® Sapphire Rapids et les GPU Nvidia® H100, avec le nouveau modèle commercial OaaS, permettra d'offrir une solution HPC industrialisée idéale pour l'IA, ainsi que pour la simulation et la modélisation, fortement demandeuses de puissances de calcul dans des domaines tels que la dynamique moléculaire.