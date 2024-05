CGG : lancement d'une solution AI Cloud

CGG annonce le lancement de sa solution AI Cloud, conçue pour répondre aux besoins des entreprises qui 'cherchent à optimiser et à accélérer leurs flux de production exigeants et consommateurs en ressources utilisant l'Intelligence Artificielle (AI)'.



La nouvelle solution associe des technologies comme les GPU Nvidia H100 Tensor Core configurés et optimisés pour les étapes de spécialisation et d'inférence de l'IA, à un environnement logiciel préinstallé adaptable aux besoins spécifiques de chaque client.



'En combinant IA Cloud CGG à l'offre Outcome-as-a-Service, les utilisateurs améliorent leurs processus opérationnels et génèrent plus de valeur, alignée sur leurs objectifs commerciaux et financiers', affirme le groupe de solutions de calcul haute performance.



