CGG : le titre en vue après des résultats provisoires

CGG s'inscrit en hausse lundi en début de séance à la Bourse de Paris après la publication de ses résultats préliminaires pour le quatrième trimestre et l'année 2021.



Le spécialiste des services et équipements géophysiques a indiqué ce matin que le chiffre d'affaires de ses activités devrait s'établir autour de 301 millions de dollars au quatrième trimestre.



Ce chiffre fait apparaître une hausse de 15% en données 'proforma' (hors GeoSoftware, actuellement en cours de cession) sur un rythme séquentiel et de 12% sur un an, toujours en données 'proforma' et hors GeoSoftware.



Le chiffre d'affaires a notamment été tiré par le segment Géosciences, dont les revenus sont attendus autour de 93 millions de dollars sur le trimestre écoulé, soit une hausse de 37% en séquentiel proforma et de 50% sur un an.



Sur l'ensemble de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires des activités devrait s'établir autour de 941 millions de dollars, indique le groupe de services pétroliers.



Dans son communiqué, CGG dit prévoir un cash-flow net 2021 positif d'environ 15 millions de dollars, hors coûts cash de refinancement de la dette de 40 millions de dollars.



Le titre du groupe parapétrolier gagnait 1,2% après 30 minutes d'échanges, signant l'une des meilleures performances d'un indice SBF 120 en repli de 0,4%.



