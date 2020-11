CGG : malmené après des résultats dégradés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CGG chute de près de 9% à 0,4726 euro, à quelques centimes de son plus bas de 0,443 euro atteint vendredi dernier. La société de services pétroliers a pourtant dévoilé un chiffre d'affaires au troisième trimestre quasi stable d'un trimestre sur l'autre et même une progression de son Ebitda ajusté. Sauf que le groupe français continue de perdre de l'argent en raison de la faiblesse de la demande liée aux faibles niveaux des prix du pétrole. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, la perte nette s'est creusée à 338 millions de dollars, contre 87 millions un an plus tôt.L'Ebitda des activités a chuté de 53% à 243 millions de dollars pour un chiffre d'affaires des activités en repli de 33% à 672 millions. Aussi, le net cash flow de activités est retourné en territoire négatif à -152 millions après +179 millions au 30 septembre 2019. Résultat, la dette a grimpé de 24% à 910 millions de dollars pour représenter près de trois fois sa capitalisation boursière (341 millions d'euros à date).Dans le communiqué annonçant ces résultats, Sophie Zurquiyah, directeur général de CGG semble garder confiance : " Les marchés de CGG se sont stabilisés au troisième trimestre avec une reprise des activités de la part des grands indépendants et des compagnies nationales principalement dans leurs régions prioritaires. Nos actions de réductions de coûts sont en place et notre Ebitda ajusté est en progression".Pour autant, CGG et Shearwater ont suspendu leur projet de création d'une coentreprise dans "les streamers" (un dispositif utilisé pour sonder le sous-sol marin) et ce "jusqu'à ce que la visibilité dans le cycle de remplacement s'améliore".Les deux parties continuent de bénéficier du partenariat d'acquisition marine et demeurent déterminées à mettre en place sa composante technologique afin de promouvoir leur coopération bénéfique mutuelle.En juin 2019, CGG avait annoncé la création avec le canadien Shearwater sous la marque Sercel, pour la fabrication, la commercialisation et le support technique dans le domaine des équipements streamers pour l'acquisition sismique marine. Mais depuis, la Covid a frappé.