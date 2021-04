CGG : CGG Sélectionné pour Diriger une Etude Innovatrice pour Combattre la Pollution Plastique

CGG Sélectionné pour Diriger une Etude Innovatrice pour Combattre la Pollution Plastique

Paris, France – le 13 avril 2021

Un consortium dirigé par CGG a été sélectionné par l'Agence Spatiale Européenne (ESA Space Solutions) pour développer une nouvelle technologie et de nouveaux services de surveillance environnementale et aider à combattre la crise mondiale des déchets plastiques marins.

Dans ce consortium, CGG collaborera par le biais de son analyse et traitement de données de satellites d'observation de la Terre et de ses modèles d’intelligence artificielle avec Mott MacDonald, une société internationale de conseil en ingénierie, gestion et développement, et Brunel University London pour développer de nouvelles solutions innovantes de surveillance environnementale. Grâce à l’alliance de leurs expertises en télédétection par satellite, en sciences environnementales, en pollution plastique, en modélisation de la dérive, en élaboration de procédés et de politiques de mitigation, le consortium est bien placé pour atteindre les objectifs de cette étude.

L’objectif de la première phase de l’étude, d'une durée de 12 mois, sera d’établir la faisabilité technique et la viabilité commerciale de nouveaux services par satellite destinés à localiser et à suivre de grandes agrégations de plastiques flottants afin de mieux comprendre les sources, les voies et les tendances de cette pollution plastique dans les environnements marins et côtiers. L’étude prendra en compte les besoins d'un groupe indépendant d'utilisateurs finaux, dans le but de développer de nouvelles solutions adaptées qui seront mises en œuvre et démontrées dans une phase ultérieure.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « La nécessité de développer des solutions innovantes de cartographie et de surveillance qui pourront jouer un rôle clé dans la réduction de l'impact environnemental des plastiques et des déchets marins devient plus urgente que jamais. Nous sommes donc fiers d'avoir été sélectionnés par l'Agence Spatiale Européenne pour mener à bien cette étude importante qui démontre encore une fois le leadership reconnu de CGG dans le domaine de l'observation de la Terre grâce à Satellite Mapping, notre activité de longue date, et témoigne de notre activité et de notre réputation croissantes dans le domaine de l’observation de la terre et de l'environnement. »

