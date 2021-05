CGG : CGG annonce ses résultats du premier trimestre 2021

T1 2021 : Activité traditionnellement faible au T1 avec une bonne performance de l’Equipment



Chiffres IFRS : Chiffre d'affaires de 209 m$, EBITDAs de 32m$ et résultat opérationnel de (14) m$





Chiffre d'affaires des activités de 213 m$, en baisse de (21)% d'une année sur l'autre

Geoscience: Exécution du carnet de commandes et atteinte d’un point bas

Multi-Clients: Trimestre faible avec un décalage des ventes sur le T2/S2

Equipement: Forte activité et solide performance opérationnelle tirées par les livraisons d'équipements terrestres EBITDAs des activités de 36 m$ et EBITDAs ajusté* des activités de 39m$, une marge de 19% liée au mix des activités





Résultat opérationnel des activités de (11) m$ et Résultat opérationnel ajusté* des activités de (12) m$





Résultat net du groupe de (81) m$ * Les indicateurs ajustés représentent une information supplémentaire corrigée des charges non récurrentes liées à la détérioration économique









Cash-Flow net positif au T1 et liquidités de 407 m$



Cash-Flow Net de 28 m$





Liquidités de 407 m$ et dette nette – avant IFRS 16 de 845 m$ à fin mars 2021 Succès du Refinancement de 1,2 milliard $ d’obligations senior garanties Normalisation de la structure du capital grâce à un refinancement de 1,2 milliard de dollars en EUR et USD avec une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF) de 100 millions de dollars

Réduction du coût de la dette avec un taux d’intérêt moyen de 8,17 % et l’élimination de 45 millions de dollars par an des intérêts liés au PIK

Prolongation de la maturité jusqu’en 2027 (6 ans)

Période de non-remboursement de 3 ans, avec possibilité de rembourser jusqu’à 10 % (120 m$) chaque année, durant cette période

RCF lié aux objectifs ESG, en alignant les termes de la structure du capital avec les objectifs ESG de CGG

Maintenance covenant unique pour RCF : effet de levier inférieur à 3,5x (2,7x à fin 2020), testé lorsque le RCF est tiré à plus de 40%