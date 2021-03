CGG : Le marché plébiscite CGG, qui prévoit un flux de trésorerie positif en 2021

(Actualisation: commentaire d'un analyste et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action CGG accélère de 4,9% vendredi, à 1,13 euro, après avoir entamé la séance en nette baisse, le groupe de services parapétroliers ayant indiqué anticiper un flux de trésorerie net positif cette année.

"En 2021, à condition que les économies mondiales continuent de se redresser graduellement et que les prix du pétrole se stabilisent au-dessus de 50 dollars le baril, CGG devrait tirer parti de son programme de réduction de coûts, sa performance devrait se renforcer progressivement au second semestre et le groupe devrait retrouver une génération de cash-flow net positive sur l'année", a déclaré la directrice générale du groupe, Sophie Zurquiyah, citée dans un communiqué.

Les analystes devraient relever leurs anticipations concernant la génération de trésorerie attendue pour cette année, indicateur qui reste la priorité, commente Portzamparc. L'intermédiaire financier, qui a relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter" sur la valeur, souligne également que le contexte devient plus favorable à la restructuration de la dette et à l'abaissement de son coût.

"CGG devrait connaître en 2021 un taux de croissance de son chiffre d'affaires annuel des activités à un chiffre, moyen, qui reflète une croissance des ventes de l'Equipement, une reprise progressive des activités Géosciences à partir du second semestre de 2021 et des revenus de préfinancement de ses études Multi-Clients moins élevés", a également indiqué le groupe.

Les dirigeants de CGG ont formulé ces perspectives alors que les activités du groupe ont été lourdement plombées par la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de coronavirus l'an passé.

En 2020, CGG a accusé une perte nette de 438 millions de dollars, contre une perte de 61 millions de dollars un an plus tôt. Pour le seul quatrième trimestre, le groupe a publié une perte nette de 100 millions de dollars, à comparer à un bénéfice de 26 millions de dollars pour les trois derniers mois de 2019. Ce résultat comprend des charges non récurrentes de 61 millions de dollars sur les activités poursuivies et de 23 millions de dollars sur les activités abandonnées.

Le résultat net des activités poursuivies a été négatif à hauteur de 376 millions de dollars en 2020, contre un résultat positif de 126 millions de dollars en 2019.

L'an passé, CGG a également accusé une perte opérationnelle des activités de 164 millions de dollars, contre un bénéfice de 247,3 millions de dollars en 2019. Pour le seul quatrième trimestre, le résultat opérationnel s'est inscrit en perte de 42 millions de dollars, contre un bénéfice de 72 millions de dollars au cours de la même période un an plus tôt.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) des activités s'est inscrit à 361 millions de dollars en 2020, contre 721 millions de dollars en 2019, pour un taux de marge d'Ebitda des activités de 38%, contre 51% un an plus tôt. L'Ebitda des activités devrait "rester stable" en 2021, a averti le spécialiste des géosciences. Au quatrième trimestre, l'Ebitda des activités a reculé de 43% sur un an, pour atteindre 118 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires des activités s'est établi à 955 millions de dollars en 2020, en baisse de 32% sur un an. Pour le seul quatrième trimestre, CGG a vu son chiffre d'affaires des activités reculer à 283 millions de dollars, contre 396 millions de dollars un an plus tôt.

Ces chiffres sont conformes aux données préliminaires publiées par le groupe en janvier. Sur la base de ces données, CGG avait indiqué s'attendre à un chiffre d'affaires autour de 954 millions de dollars pour 2020 et d'environ 282 millions de dollars pour le seul quatrième trimestre.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient pour 2020 sur un chiffre d'affaires de 932,2 millions de dollars, sur un Ebitda de 384,4 millions de dollars, sur une perte opérationnelle de 20,9 millions de dollars et sur une perte nette de 348,9 millions de dollars.

CGG a par ailleurs enregistré un flux de trésorerie net négatif de 247 millions de dollars l'année dernière, contre un flux positif de 186 millions de dollars en 2019. Ce montant est conforme à l'estimation d'un flux négatif de 245 millions de dollars livrée en janvier.

