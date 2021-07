CGG : Point sur l’Activité du Second Trimestre 2021

et sur les Objectifs Financiers de l’Année 2021

Paris, France – le 09 juillet 2021





Point sur le chiffre d’affaires des activités du second trimestre 2021

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe CGG au T2 2021 devrait s’établir autour de 158 millions$.

Le chiffre d’affaires du segment Géosciences est prévu autour de 73 millions$.

Les ventes du segment Multi-Clients sont prévues autour de 37 millions$ en raison du décalage de ventes sur le second semestre et malgré l’intérêt commercial des clients.

Les ventes du segment Equipement sont prévues autour de 48 millions$.



Carnet de commandes des activités

Le carnet de commandes des activités du Groupe CGG au 1er juillet 2021 s’élève à 360 millions$, en hausse de 4% par rapport à 348 millions$ au 1er juillet 2020.

Actualisation des objectifs financiers de l’année 2021

Dans un contexte de prix du pétrole élevé mais cependant de retards dans les dépenses des clients, CGG anticipe en 2021 une reprise progressive trimestre après trimestre de l'activité Géosciences, une croissance d'environ 25% des ventes d'Equipements sur un an, des investissements cash Multi-Clients d'environ 165 millions$ soutenus par un taux de préfinancement de plus de 75 % et des après-ventes Multi-Clients moindres que prévu mais en hausse d’une année sur l’autre.

CGG anticipe ainsi pour l’année 2021 un chiffre d'affaires des activités stable d’une année sur l’autre et un EBITDAs des activités d'environ 310 millions$ en raison de la lente reprise des achats de données multi-clients notamment par les grandes compagnies internationales.

Maintien de la prévision de cash-flow net positif en 2021

La monétisation de certains actifs et la cession des activités destinées à la vente progressent bien et devraient être finalisées au début du quatrième trimestre. CGG s'attend ainsi à générer un cash-flow net positif en 2021.





Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG a déclaré :

“Au premier semestre 2021, la hausse du prix du pétrole ne s'est pas encore traduite par une reprise des ventes multi-clients, notamment aux grandes compagnies internationales. La demande pour nos technologies reste forte et bénéficiera à nos activités Géosciences et Equipements, ainsi qu'à nos programmes multi-clients en-cours bien positionnés dans les bassins sédimentaires les plus attractifs. Nous entrons progressivement dans un cycle positif marqué par une augmentation à venir des dépenses des clients sur nos marchés, notamment à la fin de cette année et en 2022“.



Calendrier de l’annonce des résultats du second trimestre 2021

CGG communiquera ses résultats du deuxième trimestre 2021, avant l’ouverture de la bourse de Paris, le mercredi 28 juillet 2021.

