CGG : Sercel Lance GPR300, une Solution Nodale pour l’Offshore Peu Profond

Paris, France – le 2 juin 2021

CGG annonce ce jour le lancement par Sercel de GPR300, une nouvelle solution d'acquisition sismique nodale conçue pour les opérations en eaux peu profondes jusqu'à 300 mètres de profondeur. Développé en partenariat avec BGP, GPR300 vient compléter la gamme GPRNT existante de Sercel, qui comprend la solution GPR1500 dédiée à l’imagerie haut de gamme en eaux profondes.

Compact et léger, GPR300 s’appuie sur QuietSeis®, le capteur digital à très large bande de fréquences de Sercel, reconnu pour ses performances ultra-silencieuses et sa fidélité digitale inégalée. Sa capacité à enregistrer un signal basse fréquence de haute précision fait du GRP300 une solution idéale pour l’imagerie sismique de haut de gamme, et en particulier pour l’inversion des champs d’ondes complets (Full-Waveform Inversion). De plus, ses capteurs corrigent l'inclinaison des nodes sur le fond marin et garantissent ainsi un enregistrement à trois composantes (3C) des plus précis.

GPR300 bénéficie du savoir-faire important de BGP en acquisition sismique et de l’expertise technique reconnue de Sercel en matière d’innovation, conception et fabrication d’équipements sismiques offshore de haute qualité. Par ailleurs, BGP a contribué à la validation opérationnelle de cette nouvelle génération de nodes et confirmé sa parfaite adéquation aux dernières exigences de l'industrie.

Emmanuelle Dubu, PDG de Sercel, a déclaré : « Nous nous réjouissons du lancement de cette solution nodale dédiée au marché de l'acquisition sismique en eaux peu profondes. GPR300 est parfaitement adapté aux besoins croissants de données sismiques de très haute résolution pour l’optimisation des réservoirs. Avec cette nouvelle solution nodale, Sercel est le seul fournisseur d’équipements sur le marché à proposer un portefeuille complet de produits et de solutions – allant des sources aux récepteurs – pour l’acquisition de données basse fréquence de très haute qualité et le traitement de haut de gamme associé. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts

Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: christophe.barnini@cgg.com









