CGG : annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2020 05/03/2021 | 07:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires CGG annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l’année 2020 Solide performance opérationnelle au T4 2020 Génération de Cash-Flow Net positive en 2021 soutenue par une reprise progressive de l’activité PARIS, France – 5 mars 2021 – CGG (ISIN: FR0013181864), leader mondial dans les Géosciences, annonce ses résultats audités du T4 et de l’année 2020. Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « Nous avons terminé cette année 2020 particulièrement difficile, marquée par l’effondrement de notre industrie au deuxième et troisième trimestre, avec une solide performance opérationnelle au quatrième trimestre. En 2020, nous avons poursuivi le développement de nos technologies de géoscience de haut de gamme pour le développement et la production de réservoirs, le déploiement de nos programmes multi-clients dans les principaux bassins sédimentaires matures de l’industrie et le lancement de nouveaux produits sur le marché des équipements tout en y renforçant notre leadership. Nous avons par ailleurs finalisé notre sortie de l’activité Acquisition. Nos initiatives en faveur de la transition énergétique s’accélèrent avec l’annonce de notre objectif de neutralité carbone d’ici 2050 et le développement et la commercialisation de nouvelles offres commerciales. En 2021, à condition que les économies mondiales continuent de se redresser graduellement et que les prix du pétrole se stabilisent au-dessus de 50 $/baril, CGG devrait tirer parti de son programme de réduction de coûts, sa performance devrait se renforcer progressivement au second semestre et le Groupe devrait retrouver une génération de cash-flow net positive sur l’année. » T4 2020 : Bonne performance opérationnelle







Chiffres IFRS: Chiffre d’affaires de 217m$, EBITDAs de 52m$ et résultat opérationnel de (58)m$ Chiffre d’affaires des activités de 283m$, en hausse séquentielle de 42% et en baisse de (29)% d’une année sur l’autre Geoscience : hausse des ventes de logiciels et bon niveau d’activité des centres principaux et des centres dédiés

Multi-Clients : niveau de préfinancement élevé de 171% au T4

Equipement : fort trimestre soutenu par des livraisons d’équipements terrestre EBITDAs des activités de 118m$ et EBITDAs ajusté* des activités de 122m$, avant (4)m$ de coûts cash non récurrents, une marge de 43% Résultat Opérationnel des activités de (42)m$ et Résultat Opérationnel ajusté* des activités de 17m$ , avant (59)m$ de charges non récurrentes

et de , avant (59)m$ de charges non récurrentes Résultat net du groupe de (100)m$ dont (61)m$ de charges non récurrentes sur les activités poursuivies et (23)m$ de charges non récurrents sur les activités abandonnées

de dont (61)m$ de charges non récurrentes sur les activités poursuivies et (23)m$ de charges non récurrents sur les activités abandonnées Carnet de commandes des activités du Groupe au 1er janvier 2021 de 421m$



* Les indicateurs ajustés représentent une information supplémentaire corrigée des charges non récurrentes liées à la détérioration économique







Année 2020 : Une performance financière marquée par la crise sanitaire Covid 19



Chiffres IFRS : Chiffre d’affaires de 886m$, EBITDAs de 292m$ et résultat opérationnel de (173)m$

: Chiffre d’affaires de 886m$, EBITDAs de 292m$ et résultat opérationnel de (173)m$ Chiffre d’affaires des activités de 955m$ , en baisse de (32)% d’une année sur l’autre

de , en baisse de (32)% d’une année sur l’autre EBITDAs des activités de 361m$ et EBITDAs ajusté* des activités de 402m$, avant (42)m$ de coûts cash non récurrents, une marge de 42%

de et de avant (42)m$ de coûts cash non récurrents, une marge de 42% Résultat Opérationnel des activités de (164)m$ et Résultat Opérationnel ajusté* des activités de 48m$, avant (213)m$ de charges non récurrentes

de et de avant (213)m$ de charges non récurrentes Résultat net du groupe de (438)m$ dont (269)m$ de charges non récurrentes sur les activités poursuivies et (67)m$ de charges non récurrentes sur les activités abandonnées



Liquidités de 385m$ et dette nette – avant IFRS 16 - de 849m$ à fin 2020







T4 2020 Cash-Flow Net de (95)m$ qui inclut la forte variation négative de (88)m$ du BFR pour soutenir les ventes élevées du T4 2020

de qui inclut la forte variation négative de (88)m$ du BFR pour soutenir les ventes élevées du T4 2020 2020 Cash-Flow Net de (247)m$ qui inclut la forte variation négative de (89)m$ du BFR et (101)m$ de coûts cash non récurrents

de qui inclut la forte variation négative de (89)m$ du BFR et (101)m$ de coûts cash non récurrents Liquidités de 385m$ et dette nette – avant IFRS 16 de 849m$ à fin décembre 2020



CGG est en très bonne position pour profiter de la reprise progressive du marché







En 2021, les économies mondiales devraient progressivement se redresser grâce à la montée en puissance des vaccinations contre le Covid-19. Les récents accords de l'OPEP+ participent au rééquilibrage de l'offre et de la demande et le prix du Brent s'est ainsi graduellement redressé et stabilisé au-dessus du niveau de 50$/baril.

CGG poursuivra en 2021 ses investissements dans les technologies de géosciences pour accompagner ses clients dans leurs enjeux prioritaires que sont le développement de réservoirs et l'optimisation de la production. Après un faible premier trimestre, l’activité géoscience devrait ainsi connaitre un redressement au cours du second semestre, grâce à une demande croissante pour les technologies de haut de gamme d'imagerie du sous-sol et à une activité soutenue avec les grandes compagnies pétrolières nationales (NOC). L’activité multi-clients va réduire ses investissements et se concentrer sur le développement de sa bibliothèque de données qui offre une couverture sans égale au large du Brésil et en mer du Nord, ainsi que sur le retraitement des données existantes à l'aide de ses toutes dernières technologies d'imagerie.

L’activité Équipement devrait bénéficier d’un bon niveau de ventes d’équipements terrestres pour les grandes équipes en Arabie Saoudite au premier semestre et d'une demande accrue pour son portefeuille diversifié de nodes terrestres WING et de nodes marines GPR.

CGG continuera d’embaucher de nouveaux talents pour poursuivre le développement de ses activités de transition énergétique et s’appuyer sur ses différentes expertises pour s’étendre dans les domaines adjacents (tels que la géothermie, l’exploitation minière et le monitoring de structures) et dans des secteurs en croissance et importants pour nos clients (tel que le captage et le stockage de gaz carbonique).







Objectifs financiers : cash-flow net positif en 2021







Dans ce contexte, et à condition qu’il n’y ait pas de détérioration de la pandémie de COVID-19 et des conditions de marché, CGG devrait connaitre en 2021 un taux de croissance de son chiffre d’affaires annuel des activités à un chiffre, moyen, qui reflète une croissance des ventes de l’Équipement, une reprise progressive des activités Géosciences à partir du second semestre de 2021 et des revenus de préfinancement de ses études Multi-Clients moins élevés.







l’EBITDAs des activités devrait rester stable d’une année sur l’autre compte-tenu d’un mix d’activités moins favorable.







Le Groupe CGG devrait retrouver une génération de cash-flow net positive en 2021. La rigueur financière et la gestion du cash resteront les priorités du Groupe. Les investissements cash multi-clients seront réduits à environ 165m$ avec un préfinancement supérieur à 75% et les investissements industriels et de R&D sont prévus stables autour de 70m$. En 2021, les coûts cash non récurrents seront réduits à environ (60)m$.



Chiffres clés – quatrième trimestre 2020 Chiffres clés IFRS

En millions $ 2019

T4 2020

T4 Variations % Chiffre d'affaires 426 217 (49)% Résultat Opérationnel 74 (58) - Mise en equivalence - - - Coût de l'endettement financier net (33) (34) 3% Autres produits (charges) financiers 2 2 12% Impôts 20 7 (64)% Résultat net des activités poursuivies 63 (83) - Résultat net des activités abandonnées (37) (18) 53% Résultat net Groupe 26 (100) - Cash-Flow Opérationnel IFRS 179 26 (85)% Cash-Flow Net IFRS 7 (95) - Dette nette 716 1 004 40% Dette nette avant crédits-baux 540 849 57% Capitaux employés 2 323 2 168 (7)% Chiffres clés des activités – quatrième trimestre 2020 Chiffres clés des activités

En millions $ 2019

T4 2020

T4 Variations % Chiffre d’affaires des activités 396 283 (29)% EBITDAs des activités 206 118 (43)% Taux de marge d’EBITDAs 52% 42% (103) bps Résultat opérationnel des activités 72 (42) - Taux de marge opérationnelle 18% (15)% (331) bps Ajustement lié à IFRS 15 2 (16) - Résultat opérationnel IFRS 74 (58) - Cash-Flow Opérationnel des activités 179 26 (85)% Net Cash-Flow des activités 7 (95) - Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant CNR 206 122 (41)% Taux de marge d’EBITDAs 52% 43% (90) bps Résultat opérationnel des activités ajusté avant CNR 72 17 (77)% Taux de marge opérationnelle 18% 6% (123) bps



Chiffres clés – à fin décembre 2020 Chiffres clés IFRS

En millions $ 2019 2020 Variations % Chiffre d'affaires 1 356 886 (35)% Résultat Opérationnel 244 (173) - Mise en equivalence - - - Coût de l'endettement financier net (132) (134) 2% Autres produits (charges) financiers 6 (39) - Impôts 9 (30) - Résultat net des activités poursuivies 126 (376) - Résultat net des activités abandonnées (188) (63) 67% Résultat net Groupe (61) (438) - Cash-Flow Opérationnel IFRS 751 264 (65)% Cash-Flow Net IFRS 186 (247) - Dette nette 716 1 004 40% Dette nette avant crédits-baux 540 849 57% Capitaux employés 2 323 2 168 (7)% Chiffres clés des activités – à fin décembre 2020 Chiffres clés des activités

En millions $ 2019 2020 Variations % Chiffre d’affaires des activités 1 400 955 (32)% EBITDAs des activités 721 361 (50)% Taux de marge d’EBITDAs 51% 38% (137) bps Résultat opérationnel des activités 247 (164) - Taux de marge opérationnelle 18% (17)% (349) bps Ajustement lié à IFRS 15 (4) (8) - Résultat opérationnel IFRS 244 (173) - Cash-Flow Opérationnel des activités 751 264 (65)% Net Cash-Flow des activités 186 (247) - Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant CNR 721 402 (44)% Taux de marge d’EBITDAs 51% 42% (94) bps Résultat opérationnel des activités ajusté avant CNR 247 48 (80)% Taux de marge opérationnelle 18% 5% (130) bps Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS - quatrième trimestre 2020 Compte de résultat - T4

En millions $ Chiffres des activités Ajustment IFRS 15 Chiffres IFRS Chiffre d’affaires 283 (66) 217 Résultat opérationnel (42) (16) (58) Eléments de flux de trésorerie - T4

En millions $ Chiffres des activités Ajustment IFRS 15 Chiffres IFRS EBITDAs 118 (66) 52 Variation de BFR et de Provisions (88) 66 (22) Cash-Flow Opérationnel 26 - 26 VNC de la librairie de données MC

En millions $ Chiffres des activités Ajustment IFRS 15 Chiffres IFRS Bilan d’ouverture, Sep 20 345 154 499 Bilan de clôture, Dec 20 285 207 492 Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – à fin décembre 2020 Compte de résultat à fin décembre 2020

En millions $ Chiffres des activités Ajustment IFRS 15 Chiffres IFRS Chiffre d’affaires 955 (69) 886 Résultat opérationnel (164) (8) (173) Eléments de flux de trésorerie à fin décembre 2020

En millions $ Chiffres des activités Ajustment IFRS 15 Chiffres IFRS EBITDAs 361 (69) 292 Variation de BFR et de Provisions (89) 69 (20) Cash-Flow Opérationnel 264 - 264 VNC de la librairie de données MC

En millions $ Chiffres des activités Ajustment IFRS 15 Chiffres IFRS Bilan d’ouverture, Dec 19 376 155 531 Bilan de clôture, Dec 20 285 207 492

Résultats du quatrième trimestre 2020 des activités Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) GGR

En millions $ 2019

T4 2020

T4 Variations % Chiffre d’affaires des activités 275 176 (36)% Geoscience 106 75 (29)% Multi-Clients 169 101 (40)% Préfinancements 62 70 13% Après-ventes 106 31 (71)% EBITDAs des activités 189 108 (43)% Taux de marge 69% 61% (78) bps Résultat opérationnel des activités 64 (44) - Taux de marge 23% (25)% (479) bps Mise en equivalence - - - Capitaux employés (en milliards $) 1.9 1.6 (10)% Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant CNR 189 111 (41)% Taux de marge 69% 63% (58) bps Résultat opérationnel des activités ajusté avant CNR 64 15 (79)% Taux de marge 23% 8% (168) bps Autres chiffres clés Investissements cash multi-clients (m$) (32) (41) (26)% Taux de préfinancement cash multi-clients (%) 191% 171% (204) bps Le chiffre d’affaires des activités de GGR est de 176 millions$, en hausse de 18% d’un trimestre sur l’autre et en baisse de (36)% d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires de Géoscience est de 75 millions$, en baisse séquentielle de (2)% et en baisse de (29)% d’une année sur l’autre.

Malgré le ralentissement général de l’économie et son impact sur les dépenses Exploration & Production de nos clients, l’activité Géoscience est restée résiliente, tirée par une activité stable des principaux grands centres de traitement / imagerie, et par l’augmentation des ventes de GéoSoftware et de Géovation. Les technologies de pointe de CGG en Géoscience continuent d’être unanimement reconnues par les clients. Le chiffre d’affaires en données Multi-Clients est de 101 millions$, en hausse de 38% d’un trimestre sur l’autre et en baisse de (40)% d’une année sur l’autre. Les revenus associés au préfinancement de nos projets Multi-clients ont atteint 70 millions$ ce trimestre, en hausse séquentielle de 78% et de 13% d’une année sur l’autre. Nous avons travaillé sur une étude multi-clients marine streamer Nébula au Brésil et sur plusieurs projets de retraitement de données. Les investissements cash Multi-clients au T4 2020 étaient de (41) millions$ et le taux de préfinancement était de 171%. Les après-ventes sont de 31 millions$, en baisse séquentielle de (8)% et de (71)% d’une année sur l’autre. La valeur nette comptable de la bibliothèque multi-clients à fin décembre 2020 est de 285 millions$ (492 millions$ après ajustements IFRS 15) dont 84% offshore et 16% onshore. L’EBITDAs des activités de GGR est de 108 millions$ et la marge de 61% L’EBITDAs ajusté des activités de GGR est de 111 millions$ avant (4) millions$ de dépenses non récurrentes et la marge est de 63%. Le résultat opérationnel des activités de GGR est de (44) millions$. Le résultat opérationnel ajusté des activités de GGR est de 15 millions$ soit une marge de 8%, avant charges non récurrentes de (59) millions$ qui incluent notamment une dépréciation de (29) millions$ de la valeur des études multi-clients situées en Afrique et en Irlande. Les capitaux employés de GGR sont stables à 1,6 milliards$ à fin décembre 2020. Equipement Equipment

En millions $ 2019

T4 2020

T4 Variations % Chiffre d’affaires des activités 123 108 (13)% En terrestre 87 87 - En marine 23 13 (43)% En outils de puits 9 3 (68)% Hors du secteur pétrolier 4 5 19% EBITDAs des activités 23 14 (41)% Taux de marge 19% 13% (60) bps Résultat opérationnel des activités 16 6 (63)% Taux de marge 13% 5% (75) bps Capitaux employés (en milliard $) 0.5 0.6 22% Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant CNR 23 14 (40)% Taux de marge 19% 13% (58) bps Résultat opérationnel des activités ajusté avant CNR 16 6 (62)% Taux de marge 13% 6% (73) bps Le chiffre d’affaires des activités Equipement s’élève à 108 millions$, en hausse de 114% d’un trimestre sur l’autre et en baisse de (13)% d’une année sur l’autre. Les ventes d’équipements terrestres ont représenté 81% des ventes totales, soutenues par la livraison de plus de 100 000 capteurs terrestres ce trimestre principalement. Au cours du trimestre, Sercel a également livré un – WING - système d’acquisition terrestre node sans fil en Amérique latine. Les ventes d’équipements marine ont représenté 12% des ventes totales, principalement des pièces détachées de streamers Sentinel à destination de la base installée. Les ventes pour les outils de puits sont de 3 millions$ et les ventes d’autres équipements de 5 millions$. L’EBITDAs des activités Equipement est de 14 millions$ ce trimestre. Le résultat opérationnel des activités Equipement est de 6 millions$. Les capitaux employés Equipement sont en hausse à 600 millions$ à fin décembre 2020.



Résultats financiers du quatrième trimestre 2020 Compte de résultat consolidé

En millions $ 2019

T4 2020

T4 Variations % Taux de Change euro/dollar 1,10 1,18 7% Chiffre d’affaires des activités 396 283 (29)% GGR 275 176 (36)% Equipement 123 108 (12)% Elim & Autres (2) (1) 36% Marge brute des activités 109 46 (58)% EBITDAs des activités 206 118 (43)% GGR 189 111 (41)% Equipement 23 14 (40)% Coûts Corporate (6) (4) 38% Elim & Autres - - - plan COVID-19 - (4) - Résultat opérationnel des activités 72 (42) - GGR 64 15 (77)% Equipement 16 6 (62)% Coûts Corporate (7) (4) 37% Elim & Autres - - - Charges non récurrentes - (59) - Ajustement lié à IFRS 15 2 (16) - Résultat opérationnel IFRS 74 (58) - Mises en équivalence - - - Coût de l’endettement financier net (33) (34) (3)% Autres produits (charges) financiers 2 5 - Impôts 20 7 (64)% CNR (Impôts & Autres items financiers) - (3) - Résultat net des activités poursuivies 63 (83) - Résultat net des activités abandonnées (37) (18) 53% Résultat net Groupe 26 (100) - Résultat net part du Groupe 25 (102) - Résultat net par action en $ 0,04 (0,14) - Résultat net par action en € 0,03 (0,12) - Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 283 millions$, en hausse de 42% d’un trimestre sur l’autre et en baisse de (29)% d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 27% pour Géoscience, 35% pour Multi-Clients (soit 62% du total pour GGR) et de 38% pour l’Equipement. L’EBITDAs des activités du Groupe est de 118 millions$. L’EBITDAs ajusté des activités du Groupe est de 122 millions$ avant prise en compte de (4) millions$ de coûts cash non récurrents, en hausse séquentielle de 51% et en baisse de (41)% d’une année sur l’autre, avec une marge de 43%. Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de (42) millions$. Le résultat opérationnel ajusté des activités du Groupe est de 17 millions$ avant (59) millions$ de charges non récurrentes. La crise économique globale déclenchée par la pandémie du Covid-19 puis la forte baisse du prix du pétrole et des dépenses E&P a conduit CGG à mettre en œuvre très rapidement des mesures d’économies supplémentaires. (61) millions$ de charges exceptionnelles ont été enregistrées au quatrième trimestre 2020 dont : (59) millions$ de charges non récurrentes opérationnelles : (4) millions$ d’indemnités de départ de collaborateurs

(29) millions$ de dépréciation de la valeur de la librairie multi-clients

(15) millions$ non-cash de réévaluation à la juste valeur de l’activité GéoSoftware

(10) millions$ non-cash de dépréciation d’actifs (3) millions$ de charges financières non-cash de réévaluation d’autres actifs ou passifs financiers liés principalement à la sortie de l’activité marine. Charges non récurrentes (en millions$) T4 2020 Provisions coûts opérationnels (4) Dépréciation de la bibliothèque Multi-clients (29) Dépréciation d’actifs (10) Réévaluation à la juste valeur des activités destinées à être cédées (15) Ajustement autres produits/ charges financiers (3) Total charges non récurrentes sur les activités poursuivies (61)

L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de (16) millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de (58) millions$. Le coût de la dette s’élève à (34) millions$. Le montant total d’intérêts payés au cours du trimestre atteint (34) millions$. Les autres produits/charges financiers sont de 2 millions$ dont (3) millions$ de charges non récurrentes. La charge d’impôts ce trimestre est un produit de 7 millions$. Le résultat net des activités poursuivies est en perte de (83) millions$ dont (61)m$ de charges non récurrentes. Activités abandonnées au T4 2020 : Elles correspondent aux anciens segments Acquisition de données contractuelles et Ressources non-opérées.



- Le chiffre d’affaires des activités abandonnées est de 17 millions$



- Le résultat net des activités abandonnées est de (18) millions$ qui inclut (23) millions$ de coûts CGG 2021 non récurrents.



- Le Net Cash-Flow les activités abandonnées est de (2) million$ avant Plan 2021. Le résultat net Groupe est en perte de (100) millions$ dont (84)m$ de charges non récurrentes, (61)m$ de charges non-récurrentes sur les activités poursuivies et (23)m$ de charges non-récurrentes sur les activités abandonnées. Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de (102) millions$ / (86) millions€.



Cash-Flow du quatrième trimestre 2020 Charges non récurrentes (en millions$) T4 2020 Provisions coûts opérationnels (4) Dépréciation de la bibliothèque Multi-clients (29) Dépréciation d’actifs (10) Réévaluation à la juste valeur des activités destinées à être cédées (15) Ajustement autres produits/ charges financiers (3) Total charges non récurrentes sur les activités poursuivies (61)

Les investissements du Groupe sont de (55) millions$: Les investissements industriels s’élèvent à (5) millions$,

s’élèvent à (5) millions$, Les investissements en recherche et développement s’élèvent à (9) millions$,

s’élèvent à (9) millions$, Les investissements cash multi-clients s’élèvent à (41) millions$.

Le cash-flow libre des activités qui inclut (88) millions$ de variation négative du besoin en fond de roulement et (3) millions$ de coûts cash associés à des indemnités de départ est de (29) millions$.

Après (12) millions$ de paiement des contrats de location, (34) millions$ de paiement des intérêts cash de la dette, (18) millions$ de coûts cash associés au plan 2021, et (2) millions$ du cash-flow libre des activités abandonnées, le cash-flow net est de (95) millions$.



Résultats financiers de l’année 2020 Compte de résultat consolidé

En millions $ 2019 2020 Variations % Taux de Change euro/dollar 1,12 1,14 1% Chiffre d’affaires des activités 1 400 955 (32)% GGR 960 668 (30)% Equipement 452 291 (36)% Elim & Autres (11) (4) 69% Marge brute des activités 393 169 (57)% EBITDAs des activités 721 361 (50)% GGR 652 401 (39)% Equipement 97 23 (77)% Coûts Corporate (28) (21) 23% Elim & Autres - - 100% plan COVID-19 - (42) - Résultat opérationnel des activités 247 (164) - GGR 211 81 (62)% Equipement 67 (9) (114)% Coûts Corporate (30) (23) 22% Elim & Autres - - - Charges non récurrentes - (213) - Ajustement lié à IFRS 15 (4) (8) (123)% Résultat opérationnel IFRS 244 (173) (171)% Mises en équivalence - - - Coût de l’endettement financier net (132) (134) (2)% Autres produits (charges) financiers 6 8 38% Impôts 9 (21) - CNR (Impôts & Autres items financiers) - (56) - Résultat net des activités poursuivies 126 (376) - Résultat net des activités abandonnées (188) (63) 67% Résultat net Groupe (61) (438) - Résultat net part du Groupe (69) (442) - Résultat net par action en $ (0,10) (0,62) - Résultat net par action en € (0,09) (0,55) - Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 955 millions$, en baisse de (32)% d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 34% pour Géoscience, 36% pour Multi-Clients (soit 70% du total pour GGR) et de 30% pour l’Equipement. Le chiffre d’affaires des activités de GGR est de 668 millions$, en baisse de (30)% d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires Géoscience est de 328 millions$, en baisse de (15)% d’une année sur l’autre et plus résilient en raison du carnet de commandes.

est de 328 millions$, en baisse de (15)% d’une année sur l’autre et plus résilient en raison du carnet de commandes. Le chiffre d’affaires pour les données Multi-Clients est de 340 millions$ en baisse de (41)% d’une année sur l’autre. Les revenus associés au préfinancement de nos projets Multi-clients sont de 213 millions$, soit une baisse de (3)% d’une année sur l’autre. Les investissements Multi-clients sont de (239) millions$, en hausse de 29% d’une année sur l’autre. Le taux de préfinancement est de 89%. Les après-ventes multi-clients sont de 127 millions$ en baisse de (64)% d’une année sur l’autre qui incluait un montant élevé de frais de transfert au T3 2019.

est de 340 millions$ en baisse de (41)% d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaire Equipement à fin décembre 2020 est de 287 millions$ en baisse de (35)% dans un marché touché par la pandémie du Covid-19. L’EBITDAs des activités du Groupe à fin décembre 2020 est de 361 millions$ et l’EBITDAs ajusté des activités du Groupe est de 402 millions$, avant (42) millions$ de dépenses liées au plan Covid-19, en baisse de (44)% d’une année sur l’autre et le taux de marge est de 42%. L’EBITDAs ajusté de GGR est de $401 millions et la marge est de 60%. L’EBITDAs ajusté de l’Equipement est de 23 millions$ et la marge est de 8%. Le résultat opérationnel des activités du Groupe est (164) millions$ et le résultat opérationnel ajusté des activités du Groupe est de 48 millions$, avant (213) millions$ de charges non récurrentes opérationnelles. (48) millions$ de charges non récurrentes supplémentaires ont été enregistrées en charges financières et (9) millions$ au titre de dépréciation d’impôts différés. La crise économique globale déclenchée par la pandémie puis la forte baisse du prix du pétrole et des dépenses E&P a conduit CGG à mettre en œuvre très rapidement des mesures d’économies supplémentaires et d’ajustement des effectifs. (269) millions$ de charges exceptionnelles ont été enregistrées à fin décembre 2020 : (213) millions$ de charges non récurrentes opérationnelles : (42) millions$ d’indemnités de départ

d’indemnités de départ (98) millions$ de coûts non-cash de dépréciation de la bibliothèque multi-clients

de coûts non-cash de dépréciation de la bibliothèque multi-clients (11) millions$ non-cash de dépréciation d’actifs

non-cash de dépréciation d’actifs (37) millions$ non-cash de réévaluation à la juste valeur de l’activité GeoSoftware

non-cash de réévaluation à la juste valeur de l’activité GeoSoftware (24) millions$ non-cash liés à la dépréciation de l'écart d'acquisition de l’activité GeoConsulting dédiée principalement à l’exploration et à l’évaluation

(56) millions$ de charges financières et de dépréciation d’impôts différés non récurrentes : (48) millions$ non-cash de réévaluation d’autres actifs ou passifs financiers liés principalement à la sortie de l’activité marine

non-cash de réévaluation d’autres actifs ou passifs financiers liés principalement à la sortie de l’activité marine (9) millions$ non-cash de dépréciation d’impôts différés actifs Charges non récurrentes (en millions$) 2020 Provisions coûts opérationnels (42) Multi-client dépréciation bibliothèque multi-clients (98) Dépréciation d’actifs (11) Réévaluation à la juste valeur de l’activité GeoSoftware (37) Dépréciation d’écarts d’acquisition (24) Ajustement autres produits/ charges financiers (48) Dépréciation des Impôts Différés Actifs (9) Total (269) L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de (8) millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de (173) millions$. Le coût de la dette s’élève à (134) millions$. Le montant total d’intérêts payés en 2020 atteint (80) millions$. Les autres produits/charges financiers sont de (39) millions$ dont (48) millions$ de réévaluation d’autres actifs ou passifs financiers. Les impôts sont de (30) millions$ dont (9) millions$ non-cash de dépréciation d’impôts différés actifs. Le résultat net des activités poursuivies est de (376) millions$ dont (269)m$ de charges non récurrentes. Activités abandonnées à fin décembre 2020 : Elles correspondent aux anciens segments Acquisition de données contractuelles et Ressources non-opérées.



- Le chiffre d’affaires des activités abandonnées est de 39 millions$



- Le résultat net des activités abandonnées est de (63) millions$ qui inclut (67) millions$ de coûts CGG 2021 non récurrents.



- Le cash-flow net des activités abandonnées est de 15 millions$ avant Plan CGG 2021 La perte nette du Groupe à fin décembre 2020 est de (438) millions$ dont (336)m$ de charges non récurrentes, (269)m$ de charges non récurrentes sur les activités poursuivies et (67)m$ de charges non récurrents sur les activités abandonnées. La perte nette part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de (442) millions$ / (389) millions€ au à fin décembre 2020.



Cash-Flow 2020 Eléments de flux de trésorerie

en millions $ 2019 2020 Variations % Cash-flow opérationnel des activités 751 264 (65)% Investissements (261) (303) 17% Industriel (43) (23) (46)% R&D (32) (41) 26% Multi-Client (Cash) (186) (239) 29% Marine MC (153) (210) 38% Terrestre MC (33) (29) (12)% Produits des cessions d’actifs - - - Cash-flow libre des activités 491 (39) (108)% Remboursements des contrats de location (57) (55) (3)% Intérêts versés de la dette (81) (80) - Plan 2021 (136) (87) (36)% Cash-flow net des activités abandonnées (32) 15 147% Net Cash flow 186 (247) - Cash-flow affectés aux financements (0) (5) - Taux de change et autres (9) 27 - Augmentation (diminution) des liquidités 176 (225) - Informations supplémentaires Variation du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités 58 (89) - Indemnités de départ - (14) - Cash-flow libre des activités avant indemnités de départ 491 (25) (105)% Les investissements du Groupe sont de (303) millions$, en hausse de 17% d’une année sur l’autre: les investissements industriels s’élèvent à (23) millions$, en baisse de (46)%,

s’élèvent à (23) millions$, en baisse de (46)%, les investissements en recherche et développement sont de (41) millions$ en hausse de 26%, et

sont de (41) millions$ en hausse de 26%, et les investissements cash multi-clients s’élèvent à (239) millions$, en hausse de 29%.

Le cash-flow libre des activités poursuivies qui inclut une variation négative de besoin en fonds de roulement de (89) million$ et (14) millions$ de couts cash associés aux indemnités de départ est à fin décembre 2020 de (39) millions$. Après paiement du principal des contrats de location pour (55) millions$, paiement des intérêts cash de la dette pour (80) millions$, paiement des coûts cash du Plan 2021 pour (87) millions$ et un cash-flow libre des activités abandonnées de 15 millions$, le cash-flow net du Groupe sur l’année 2020 est de (247) millions$.



Bilan à fin décembre 2020 La liquidité du Groupe est de 385 millions$ à fin décembre 2020. La dette brute du Groupe avant IFRS 16 s’établit à 1 234 millions$ à fin décembre 2020 et la dette nette ressort à 849 millions$. La dette brute du Groupe après IFRS 16 s’établit à 1 389 millions$ à fin décembre 2020 et la dette nette ressort à 1 004 millions$. Le ratio d’endettement, Dette nette sur EBITDAs des activités est de 2,8x (hors IFRS 16) à fin décembre 2020. Conférence téléphonique T4 2020 Une conférence téléphonique analystes en langue anglaise est programmée ce jour à 8h00 (Paris) – 7h00 (Londres) Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l’audio webcast sur le site internet de la société www.cgg.com Pour les analystes, merci de composer 5 à 10 minutes avant l’heure prévue l’un des numéros suivants : Appels France

Appels UK

Code +33(0) 1 70 70 07 81

+44(0) 844 4819 752



2455854 A propos de CGG : CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864). Contacts : Direction Communications & Relations Investisseurs

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail : christophe.barnini@cgg.com





ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 31 DÉCEMBRE 2020 Comptes de résultat consolidés En millions de dollars US



Année 2020 2019 Chiffre d’affaires total 886,0 1 355,9 Autres produits des activités ordinaires 0,7 0,7 Total produits des activités ordinaires 886,7 1 356,6 Coût des ventes (725,9) (967,0) Marge brute 160,8 389,6 Coûts nets de recherche et développement (18,6) (23,6) Frais commerciaux (32,5) (47,0) Frais généraux et administratifs (67,9) (66,2) Total autres produits (charges) – net (214,5) (9,3) Résultat d’exploitation (172,7) 243,5 Coût de l’endettement financier brut (136,3) (135,2) Produits financiers sur la trésorerie 2,2 3,5 Coût de l’endettement financier net (134,1) (131,7) Autres produits financiers (charges) (39,4) 5,6 Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence (346,2) 117,4 Impôts (29,5) 8,9 Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence (375,7) 126,3 Résultat des sociétés mises en équivalence 0,1 (0,1) Résultat net des activités poursuivies (375,6) 126,2 Résultat net des activités abandonnées (62,5) (187,7) Résultat net de l’ensemble consolidé (438,1) (61,5) Attribué aux : Actionnaires de la société mère (441,8) (69,1) Participations ne donnant pas le contrôle 3,7 7,6 Nombre moyen pondéré d’actions émises 710 739 746 709 950 455 Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif 710 739 746 711 922 761 Résultat net par action - Base USD (0,62) (0,10) - Dilué USD (0,62) (0,10) Résultat net par action pour les activités poursuivies - Base USD (0,53) 0,17 - Dilué USD (0,53) 0,17 Résultat net par action pour les activités abandonnées - Base USD (0,09) (0,26) - Dilué USD (0,09) (0,26)

États de situation financière consolidés En millions de dollars US 31.12.2020 31.12.2019 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 385,4 610,5 Clients et comptes rattachés, nets 325,0 436,0 Stocks et travaux en cours, nets 237,8 200,1 Créances d’impôt 84,6 84,9 Autres actifs financiers courants, nets 13,7 - Autres actifs courants, nets 92,0 116,7 Actifs détenus en vue de la vente, nets 117,7 316,6 Total actif courant 1 256,2 1 764,8 Impôts différés actif 10,3 19,7 Participations et autres immobilisations financières, nettes 13,6 27,4 Participations dans des sociétés mises en équivalence 3,6 3,0 Immobilisations corporelles, nettes 268,1 300,0 Immobilisations incorporelles, nettes 639,2 690,8 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 186,5 1 206,9 Total actif non-courant 2 121,3 2 247,8 TOTAL ACTIF 3 377,5 4 012,6 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Concours bancaires 0,2 - Dettes financières – part court terme 58,6 59,4 Fournisseurs et comptes rattachés 96,7 117,4 Dettes sociales 106,6 156,6 Impôts sur les bénéfices à payer 56,8 59,3 Acomptes clients 19,5 36,9 Provisions – part court terme 52,7 50,0 Autres passifs financiers courants 34,4 - Autres passifs courants 278,6 327,3 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés 13,0 259,2 Total passif courant 717,1 1 066,1 Impôts différés passifs 16,3 10,4 Provisions – part long terme 51,8 58,1 Dettes financières – part long terme 1 330,3 1 266,6 Autres passifs financiers non courants 53,0 - Autres passifs non courants 44,4 4,0 Total dettes et provisions non-courantes 1 495,8 1 339,1 Actions ordinaires (a) 8,7 8,7 Primes d’émission et d’apport 1 687,1 3 184,7 Réserves (480,6) (1 531,1) Autres réserves (37,3) (23,5) Actions propres (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (0,7) (0,7) Ecarts de conversion (37,4) (56,3) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 1 119,7 1 561,7 Participations ne donnant pas le contrôle 44,9 45,7 Total capitaux propres 1 164,6 1 607,4 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 3 377,5 4 012,6 (a) Actions ordinaires : 1 194 071 863 actions autorisées et 711 392 383 actions d’une valeur nominale de 0,01 EUR par action en circulation au 31 décembre 2020. Tableaux des flux de trésorerie consolidés En millions de dollars US Année 2020 2019 EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé (438,1) (61,5) Moins : Résultat net des activités abandonnées 62,5 187,7 Résultat net des activités poursuivies (375,6) 126,2 Amortissements et dépréciations 193,5 138,2 Amortissements et dépréciations des études Multi-clients 284,8 308,0 Amortissements et dépréciations capitalisés en études Multi-clients (18,1) (18,8) Augmentation (diminution) des provisions 15,9 (10,5) Coûts des paiements en actions 4,0 5,3 Plus ou moins-values de cessions d’actif 0,5 1,0 Résultat des sociétés mises en équivalence (0,1) 0,1 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - - Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie 39,3 (4,3) Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 144,2 545,2 Moins : coût de la dette financière 134,1 131,7 Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) 29,5 (8,9) Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 307,8 668,0 Impôt décaissé (7,7) (30,2) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 300,1 637,8 Variation du besoin en fonds de roulement (35,8) 113,6 - Variation des clients et comptes rattachés 38,4 150,0 - Variation des stocks et travaux en cours (25,9) (3,7) - Variation des autres actifs circulants (2,8) (33,7) - Variation des fournisseurs et comptes rattachés (1,6) 7,7 - Variation des autres passifs circulants (43,9) (6,7) Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 264,3 751,4 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Multi-clients (64,1) (75,3) Investissement dans les études Multi-clients, net de trésorerie (239,0) (185,7) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 0,5 0,1 Plus ou moins-values sur immobilisations financières - 0,1 Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise (0,4) - Variation des prêts et avances donnés/reçus - - Variation des subventions d’investissement - - Variation des autres actifs financiers non courants 13,4 (0,7) Flux de trésorerie affectés aux investissements (289,6) (261,5) FINANCEMENT Remboursement d'emprunts (5,2) (0,4) Nouveaux emprunts - - Paiement au titre des contrats de location (55,5) (56,9) Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires 0,1 - Charges d’intérêt payées (80,2) (80,5) Augmentation de capital : - par les actionnaires de la société mère - - - par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées - - Dividendes versés et remboursement de capital : - aux actionnaires de la société mère - - - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (7,2) (3,8) Acquisition et cession des actions auto-détenues - - Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (148,0) (141,6) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie 20,7 (4,3) Incidence des variations de périmètre Variation de trésorerie des activités abandonnées (72,5) (167,6) Variation de trésorerie (225,1) 176,4 Trésorerie à l'ouverture 610,5 434,1 Trésorerie à la clôture 385,4 610,5

Pièce jointe CGG - Communiqué version pdf

Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur CGG 08:19 EN DIRECT DES MARCHES : Stellantis, Faurecia, Dassault Aviation, Safran, Suez, .. 08:13 "Secoue-toi un peu, Jerome !" 08:07 CGG : lourde perte nette au 4e trimestre CF 07:43 CGG : prévoit une reprise de son activité en 2021 après une année plombée par l.. DJ 07:00 CGG : annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2020 GL 06:58 Cgg-chiffre d'affaires de $886 millions en 2020, ebitda de $292 millions RE 04/03 Les marchés actions nerveux au sujet des rendements obligataires AW 04/03 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Vendredi 5 mars 2021 AO 04/03 BOURSE DE PARIS : Paris finit à l'équilibre en attendant Powell AW 04/03 Agenda AOF / Sociétés France - Vendredi 5 mars 2021 AO Recommandations des analystes sur CGG 2020 Trump, Brexit, par ici la sortie 2020 Pas de Brexit, pas de plan US, mais des vaccins 2020 Le soleil se lève à l'Est