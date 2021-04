CGG : choisi pour une étude sur la pollution plastique

CGG annonce diriger un consortium qui a été choisi par l'Agence Spatiale Européenne pour développer une nouvelle technologie et de nouveaux services de surveillance environnementale et aider à combattre la crise mondiale des déchets plastiques marins.



L'objectif de la première phase de l'étude, d'une durée de 12 mois, sera d'établir la faisabilité technique et la viabilité commerciale de nouveaux services par satellite destinés à localiser et à suivre de grandes agrégations de plastiques flottants.



Dans ce consortium, le groupe de géosciences collaborera par le biais de son analyse et traitement de données de satellites d'observation de la Terre et de ses modèles d'intelligence artificielle, avec Mott MacDonald et Brunel University London.



