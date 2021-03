CGG : remporte trois contrats auprès de BP

Le centre CGG d'imagerie de Houston a remporté trois contrats qualifiés de "majeurs" d'imagerie sismique par BP, dont deux dans les eaux profondes du Golfe du Mexique et un au large de Trinidad et Tobago. Ces projets débuteront au premier et au deuxième trimestre de cette année et se termineront par la livraison des données sur le cloud au plus tard au quatrième trimestre de 2021, a indiqué la société française de services pétroliers.



"Grâce à la puissance informatique du Cloud de CGG, les experts en imagerie du centre de traitement-imagerie de Houston mettront en œuvre leurs derniers algorithmes propriétaires Time-Lag FWI et least-squares migration (LSM) pour livrer dans les délais prévus des images de très grande qualité destinées aux décisions de renouvellement et de développement des réserves", a expliqué le groupe français.



Colin Murdoch, Executive Vice President, Géoscience, CGG, a déclaré : " Ce bouquet de contrats majeurs confirme la demande de nos clients pour notre excellence technologique et pour la qualité de nos services. En tant que leader reconnu de l'imagerie sismique de haut de gamme, nous avons poursuivi durant cette crise sanitaire nos investissements en expertise, en technologies d'imagerie et en puissance de calcul afin de fournir à nos clients des services de pointe et des images du sous-sol encore plus précises. "