CGG : succès de l'offre obligataire

CGG annonce avoir placé des obligations seniors garanties à échéance en 2027 d'un montant nominal de 500 millions de dollars et portant intérêt au taux de 8,75% et d'un montant nominal de 585 millions d'euros et portant intérêt au taux de 7,75%.



'Les obligations seront garanties sur une base senior par certaines filiales de CGG SA et seront émises au pair et devraient être émises le 1er avril 2021', indique le groupe technologique spécialisé dans les géosciences.



Il signera aussi un contrat de crédit renouvelable super senior, d'un montant de 100 millions de dollars garanti par les mêmes sûretés que les obligations, et dont le prix sera, en partie, liée aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.



