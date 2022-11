CGG : réduit nettement ses pertes au 3e trimestre

CGG publie un chiffre d'affaires de 255 M$ au titre du 3e trimestre, signalant une hausse de l'activité de 21% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat opérationnel s'établit à 28 M$, en hausse de 35% sur la même période.



Le groupe enregistre néanmoins une perte nette part du groupe de 2 M$, un chiffre qui reste néanmoins bien loin de la perte de 16 M$ enregistrée il y a douze mois à la même période.



CGG pointe 'un faible T3 en raison de glissements de projets clients sur le T4 et 2023' et indique que son chiffre d'affaires des activités 2022 attendu autour de 900 M$ stable proforma sur un an.



'Nous prévoyons un quatrième trimestre solide grâce aux ventes de Earth Data. Nous restons déterminés à profiter du cycle haussier qui se profile et ainsi augmenter notre chiffre d'affaires, avec l'objectif de désendetter notre bilan', souligne Sophie Zurquiyah, directrice générale de CGG.



CGG présente une dette nette (avant IFRS 16) de 889 M$ à fin septembre 2022 pour des liquidités totales de 325 M$ dont 225 M$ de trésorerie disponible et 100 M$ de facilités de crédit revolving non tirées.





