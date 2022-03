CGG vise 10% de croissance d'activité en 2022 après avoir réduit ses pertes en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services parapétroliers CGG a annoncé jeudi prévoir pour cette année une croissance d'environ 10% de son chiffre d'affaires et une progression de sa marge brute d'exploitation (Ebitda), après une année 2021 marquée par une forte performance au quatrième trimestre.

"En 2022, nous allons accélérer les investissements dans nos activités cœur pour renforcer davantage notre différenciation, tout en augmentant notre marge d'Ebitda des activités grâce au plein impact des économies de coûts, de la croissance des revenus et d'un mix d'activités plus favorable", a déclaré la directrice générale du groupe, Sophie Zurquiyah, citée dans un communiqué.

Cette année, le chiffre d'affaires du groupe "devrait augmenter d'environ 10%, soutenu par une croissance du segment GGR (Géologie, Géophysique et Réservoir) d'environ 18% et une stabilité du segment Equipement sur l'année", a indiqué le groupe. En termes de rentabilité, "la marge d'Ebitda des activités devrait augmenter à hauteur d'environ 39-40% grâce au plein impact des économies de coûts, de la croissance des revenus et d'un mix d'activités plus favorable", a-t-il ajouté.

En 2021, CGG a accusé une perte nette de 180 millions de dollars, contre un déficit de 437 millions de dollars un an plus tôt. Le résultat net des activités poursuivies a été négatif à hauteur de 182 millions de dollars, contre un résultat négatif de 408 millions de dollars en 2020.

L'an passé, CGG a également enregistré une perte opérationnelle des activités de 49 millions de dollars, contre une perte de 165 millions de dollars en 2020.

Sur la période, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) des activités s'est inscrit à 344 millions de dollars en 2021, contre 360 millions de dollars en 2020, pour un taux de marge d'Ebitda des activités de 37%, contre 38% un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires des activités s'est établi à 941 millions de dollars en 2021, en baisse de 1% sur un an. Pour le seul quatrième trimestre, CGG a vu son chiffre d'affaires des activités progresser de 7%, à 301 millions de dollars, contre 283 millions de dollars un an plus tôt.

Ces chiffres sont conformes aux données préliminaires publiées par le groupe en janvier. Sur la base de ces données, CGG avait indiqué s'attendre à un chiffre d'affaires "autour de 941 millions de dollars" pour 2021 et d'environ 301 millions de dollars au quatrième trimestre.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient pour 2021 sur un chiffre d'affaires de 930,8 millions de dollars, pour un Ebitda de 330,2 millions de dollars et une perte nette de 133,4 millions de dollars.

CGG a par ailleurs enregistré un flux de trésorerie net positif de 19 millions de dollars l'année dernière, contre un flux négatif de 247 millions de dollars en 2020. Ce montant est supérieur à l'estimation d'un flux positif de 15 millions de dollars livrée en janvier.

