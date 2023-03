Nomination de Jérôme Serve en tant que Directeur Financier du Groupe CGG

Paris, France – le 2 mars 2023

CGG annonce aujourd’hui la nomination de Jérôme Serve en tant que directeur financier du Groupe. Jérôme succèdera à Yuri Baidoukov qui a décidé de quitter la société pour des raisons familiales. La passation entre Jérôme et Yuri durera jusqu’au départ de Yuri au 31 mars 2023.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « Je tiens à remercier Yuri pour sa fidélité et son engagement indéfectibles auprès du Groupe depuis 4 ans et demi. Pendant cette période, il a participé pleinement à la transformation et au développement de CGG ainsi qu’à son refinancement. Je suis ravie de l’arrivée de Jérôme Serve en tant que nouveau directeur financier et je sais pouvoir compter sur sa très solide expérience à l’international et sur son expertise pour continuer à développer le leadership de CGG. »

Jérôme Serve était depuis 2019, directeur financier de la division Intérieure de Forvia/Faurecia, où il a co-piloté le développement de nouvelles activités de croissance telles que le cockpit intelligent, dans un environnement macroéconomique complexe. Jérôme a débuté sa carrière au sein du département recherche de Petroleum Engineering de l’université de Stanford avant de rejoindre TotalEnergies comme ingénieur Réservoir à Abu Dhabi et en Angleterre. Il a ensuite exercé des responsabilités financières dans l’équipe Oil & Gas Corporate Finance d’ABN Amro, puis en M&A et Financing au sein de Shell. En 2012, Jérôme a rejoint Butagaz comme directeur financier Groupe et a notamment contribué au retournement du business historique et à sa transformation en un distributeur multi-énergies.

Jérôme est diplômé de l’Université de Stanford (USA) et de l’ESCPI (Paris) .

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts

Direction Communications & Relations Investisseurs



Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: : christophe.barnini@cgg.com









Pièce jointe