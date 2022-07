Publication des résultats financiers du T2 2022 de CGG jeudi 28 juillet 2022 après bourse  

PARIS, France – 18 juillet 2022

Résultats financiers du T2 2022 et conférence téléphonique

CGG annoncera ses résultats du 2ème trimestre 2022 le jeudi 28 juillet 2022 après bourse.

Le communiqué de presse et la présentation seront disponibles sur le site www.cgg.com à 17h45 (heure française).

Une conférence téléphonique en langue anglaise est programmée à 18h30 (heure française) ce même jour.

Veuillez noter que nous avons changé de modalités de connexion pour les conférences téléphoniques.

Les participants doivent désormais s’inscrire à la conférence en cliquant sur le lien ci-après ici afin de recevoir un numéro d’appel et un code pin. Les participants peuvent également participer au webcast en direct en cliquant ici.

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com.

About CGG

CGG (www.cgg.com) is a global technology and HPC leader that provides data, products, services and solutions in Earth science, data science, sensing and monitoring. Our unique portfolio supports our clients in efficiently and responsibly solving complex digital, energy transition, natural resource, environmental, and infrastructure challenges for a more sustainable future. CGG employs around 3,300 people worldwide and is listed on the Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

