Résultats Financiers du T4 2022

Résultat net 2022 de 43 m$ contre une perte de (180) m$ en 2021 Croissance de l’activité attendue en 2023 et au-delà, soutenue par l’amélioration du carnet de commandes et le leadership technologique PARIS, France – 2 mars 2023 – CGG (ISIN : FR0013181864), leader mondial en technologies et calcul scientifique de haute performance annonce ses résultats non-audités du T4 2022 Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : " Je suis satisfaite de notre solide performance financière au quatrième trimestre, soutenue par le rebond, supérieur à nos attentes, des ventes de données multi-clients et d’équipements. 2022 a été pour CGG une année de forte volatilité commerciale et de transition avec nos nouveaux métiers qui ont représenté 8% du chiffre d’affaires du groupe. Nous abordons 2023 avec une meilleure visibilité grâce à l’amélioration de notre carnet de commandes et de notre génération de cash. A l’avenir, nos activités principales devraient poursuivre leur croissance, soutenues par nos positions de leader, et ainsi nous permettre de développer davantage nos nouveaux métiers et transformer CGG en un leader mondial en technologies et calcul scientifique de haute performance (HPC)." T4 2022 : Un trimestre solide soutenu par les ventes d’EDA et SMO







Chiffres IFRS : Chiffre d’affaires de 268 m$, EBITDAs de 142 m$ et résultat opérationnel de 84 m$



Chiffre d’affaires des activités de 319 m$, en hausse de 6% et de 7% pro-forma* sur un an Geoscience : Chiffre d’affaires des activités de 69 m$ en baisse pro-forma* de (22)% par rapport au T4 2021 qui était soutenu par des ventes de logiciels.



Earth Data : Chiffre d’affaires des activités de 145 m$ en hausse de 28% sur un an. Chiffre d’affaires de préfinancement de 67 m$, en hausse de 14%. Après-ventes de 78 m$ en hausse de 43% sur un an.



Sensing & Monitoring : Chiffre d’affaires des activités de 104 m$ en hausse de 10% sur un an.



EBITDAs des activités de 193 m$ , une marge de 60% et l'EBITDAs ajusté** des activités de 159 m$, hors 34 m$ de gain de cession de la bibliothèque américaine de données Earth Data terrestres, soit une marge élevée de 50%.

de , une marge de 60% et l’EBITDAs ajusté** des activités de 159 m$, hors 34 m$ de gain de cession de la bibliothèque américaine de données Earth Data terrestres, soit une marge élevée de 50%. Résultat opérationnel des activités de 9 4 m $ , une marge de 29%. Et le résultat opérationnel ajusté** des activités de 66 m$, une marge élevée de 21%.

Résultat net du G roupe de 4 7 m$ , en forte amélioration après une perte de (28)m$ au T4 2021

de , en forte amélioration après une perte de (28)m$ au T4 2021 Cash-flow net de 62 m$ qui inclut 63 m$ de cession de la bibliothèque américaine de données terrestres.



Année 2022 : Amélioration de la rentabilité du groupe et retour à un résultat net positif







Chiffres IFRS: Chiffre d’affaires de 927 m$, EBITDAs de 432 m$ et résultat opérationnel de 182 m$

Chiffre d’affaires de 927 m$, EBITDAs de 432 m$ et résultat opérationnel de 182 m$ Chiffre d’affaires des activités de 928 m$ , en baisse de (1)% sur un an et stable proforma* sur un an

de , en baisse de (1)% sur un an et stable proforma* sur un an EBITDAs des activités de 434 m$ , une marge de 47%. Et l’EBITDAs ajusté** des activités de 395 m$ en hausse de 17% sur un an, soit une marge de 43%.

de , une marge de 47%. Et l’EBITDAs ajusté** des activités de 395 m$ en hausse de 17% sur un an, soit une marge de 43%. Résultat opérationnel des activités de 1 80 m$ , une marge de 19%. Et le résultat opérationnel ajusté** des activités de 147 m$, en hausse de 88% soit une marge de 16%.

de , une marge de 19%. Et le résultat opérationnel ajusté** des activités de 147 m$, en hausse de 88% soit une marge de 16%. Résultat net du groupe de 43 m$ , soit une très forte amélioration de la profitabilité du groupe en 2022 contre une perte nette en 2021 de (180) m$

de , soit une très forte amélioration de la profitabilité du groupe en 2022 contre une perte nette en 2021 de (180) m$ Cash-flow net de (3) m$







Bilan et liquidités à fin décembre







Liquidités totale s de 3 98 m$ dont 298 m$ de trésorerie disponible et 100 m$ de facilités de crédit revolving non tirées.

dont 298 m$ de trésorerie disponible et 100 m$ de facilités de crédit revolving non tirées. D ette nette – avant IFRS 16 - de 8 5 9 m $ à fin décembre 2022

avant IFRS 16 - de à fin décembre 2022 Ratio d’endettement, (dette nette sur EBITDAs ajusté** des activités) de 2,4x à fin décembre 2022, en baisse par rapport au 2,9x à fin décembre 2021.



Objectifs financiers 2023







Carnet de commandes de 442m$ au 31 janvier 2023 en hausse de 44% sur un an.

Chiffre d’affaires des activités 2023 attendu en hausse d’environ 15 à 20% sur un an soutenu principalement par la croissance de SMO.

La marge d’EBITDAs ajusté des activités 2023 est attendue autour de 39 à 41% en raison du mix des activités.



Investissements multi-clients (EDA) 2023 attendus autour de 200m$ avec un taux de préfinancement au-delà de 75%.



Investissements industriels et R&D 2023 attendus en hausse, à environ 70m$, principalement pour augmenter la capacité de calcul scientifique de haute performance (HPC).



En 2023, CGG prévoit un flux de trésorerie net positif avant variation du fonds de roulement.



Forte volatilité trimestrielle du chiffre d’affaires attendue en 2023, en raison notamment du timing de livraisons des équipements. Le chiffre d’affaires du T1 2023 est ainsi prévu stable d’une année sur l’autre.







* L’indicateur pro-forma représente une information supplémentaire corrigée des activités Géosoftware et SDS cédées en 2021



** Les indicateurs ajustés représentent une information supplémentaire corrigée des charges non récurrentes liées à la détérioration économique



Chiffres clés – quatrième trimestre 2022 Chiffres clés IFRS

En millions $ 2021

T4 2022

T4 Variations % Chiffre d'affaires 471 268 (43%) Résultat opérationnel (23) 84 - Mise en equivalence - (18) - Coût de l'endettement financier net (26) (24) 9% Autres produits (charges) financiers - (2) - Impôts 22 9 (57%) Résultat net des activités poursuivies (27) 49 - Résultat net des activités abandonnées (1) (2) - Résultat net Groupe (28) 47 - Cash-Flow opérationnel IFRS 102 103 1% Cash-Flow Net IFRS 81 62 (24%) Dette nette 989 951 (4%) Dette nette avant crédits-baux 866 858 (1%) Capitaux employés 1 996 2 010 1% Chiffres clés – fin décembre 2022 Chiffres clés IFRS

En millions $ A fin Décembre 2021 A fin Décembre 2022 Variations % Chiffre d'affaires 1,062 927 (13%) Résultat opérationnel (23) 182 - Mise en equivalence 0 (19) - Coût de l'endettement financier net (121) (98) 18% Autres produits (charges) financiers (42) 0 - Impôts 4 (17) - Résultat net des activités poursuivies (182) 48 - Résultat net des activités abandonnées 2 (5) - Résultat net Groupe (180) 43 - Cash-Flow opérationnel IFRS 337 346 3% Cash-Flow Net IFRS 19 (3) - Dette nette 989 951 (4%) Dette nette avant crédits-baux 866 858 (1%) Capitaux employés 1,996 2,010 1%

Chiffres clés des activités – quatrième trimestre 2022 Chiffres clés des activités

En millions $ 2021

T4 2022

T4 Variations % Chiffre d’affaires des activités 301 319 6% EBITDAs des activités 154 193 25% Taux de marge d’EBITDAs 51% 60% 9 bps Résultat opérationnel des activités (57) 94 - Taux de marge opérationnelle (19%) 29% 49 bps Ajustement lié à IFRS 15 35 (10) - Résultat opérationnel IFRS (23) 84 - Cash-Flow Opérationnel des activités 102 103 1% Net Cash-Flow des activités 81 62 (24%) Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant CNR 150 159 6% Taux de marge d’EBITDAs 50% 50% - Résultat opérationnel des activités ajusté 78 66 (16%) Taux de marge opérationnelle 26% 21% (5) bps Chiffres clés des activités – fin décembre 2022 Chiffres clés des activités

En millions $ A fin Décembre 2021 A fin Décembre 2022 Variations % Chiffre d’affaires des activités 941 928 (1%) EBITDAs des activités 344 434 26% Taux de marge d’EBITDAs 37% 47% 10 bps Résultat opérationnel des activités (49) 180 - Taux de marge opérationnelle (5%) 19% 25 bps Ajustement lié à IFRS 15 25 2 (94%) Résultat opérationnel IFRS (23) 182 - Cash-Flow Opérationnel des activités 337 346 3% Net Cash-Flow des activités 19 (3) - Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant CNR 337 395 17% Taux de marge d’EBITDAs 36% 43% 7 bps Résultat opérationnel des activités ajusté 78 147 88% Taux de marge opérationnelle 8% 16% 8 bps Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – T4 2022 Compte de résultat

En millions $ Chiffres des activités Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS Chiffre d’affaires 319 (51) 268 Résultat opérationnel 94 (10) 84 Eléments de flux de trésorerie

En millions $ Chiffres des activités Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS EBITDAs 193 (50) 142 Variation de BFR et de Provisions (61) 50 (11) Cash-Flow Opérationnel 103 (1) 102 VNC de la librairie de données EDA

En millions $ Chiffres des activités Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS Bilan d’ouverture, 1er Octobre 22 375 74 449 Bilan de clôture, 31 décembre 22 304 115 419 Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – Année 2022 Compte de résultat

En millions $ Chiffres des activités Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS Chiffre d’affaires 928 (1) 927 Résultat opérationnel 180 2 182 Eléments de flux de trésorerie

En millions $ Chiffres des activités Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS EBITDAs 434 (2) 432 Variation de BFR et de Provisions (52) 2 (51) Cash-Flow opérationnel 346 0 346 VNC de la librairie de données EDA

En millions $ Chiffres des activités Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS Bilan d’ouverture, 1er jan 22 283 109 392 Bilan de clôture, 31 décembre 22 304 115 419 Résultats du quatrième trimestre 2022 des activités Data, Digital & Energy Transition (DDE) Data, Digital & Energy Transition (DDE)

En millions $ 2021

T4 2022

T4 Variations % Chiffre d’affaires des activités 207 215 4% Geoscience 93 69 (26%) Chiffre d’affaires proforma GEO 89 69 (22%) Earth data 114 145 28% Pré-financements 59 67 14% Après-ventes 55 78 43% Chiffre d’affaires proforma DDE 203 215 6% EBITDAs des activités 145 180 25% Taux de marge 70% 84% 14 bps Résultat opérationnel des activités (57) 90 - Taux de marge (27%) 42% 70 bps Mise en equivalence 0 (2) - Capitaux employés (en milliards $) 1,5 1,5 (5%) Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant CNR 142 147 3% Taux de marge 69% 68% (1) bps Résultat opérationnel des activités ajusté avant CNR 77 62 (19%) Taux de marge 37% 29% (8) bps Autres chiffres clés Investissements cash Earth Data (m$) (37) (25) (32%) Taux de préfinancement cash Earth Data (%) 158% 264% 106 bps Le chiffre d’affaires des activités de DDE est de 215 millions$, en hausse de 4% format et de 6% pro-forma* sur un an. Chiffre d’affaires de Geoscience (GEO) de 69 millions$, en baisse de (26)% et de (22)% pro-forma* par rapport au T4 2021 qui était soutenu par de fortes ventes de logiciels.



Le chiffre d’affaires de Geoscience est stable en séquentiel en raison du retard dans le démarrage de projets clés, qui continuent d’être soutenus par une forte demande de technologie haut de gamme. L'activité commerciale en Geoscience est en croissance dans toutes les régions. A fin décembre 2022, les appels d’offres en Geoscience sont en hausse de 18% par rapport à 2021, notamment en imagerie fond de mer (OBN) à +58%, et en traitement-imagerie à +26%. Chiffre d’affaires Earth Data des activités (EDA) de 145 millions$, en hausse de 28% sur un an.



Les investissements cash Earth Data au T4 2022 sont de (25) millions$, en baisse de (32%) sur un an, avec la fin d’une étude au large du Brésil impliquant un navire. Les revenus des activités associés au préfinancement de nos projets s’élèvent à 67 millions$, soit un taux de préfinancement élevé de 264% sur le trimestre. Les après-ventes s’élèvent à 78 millions$ en hausse de 43% sur un an, soutenues par des ventes en Amérique du Sud, dans le golfe du Mexique et en mer du nord. La valeur nette comptable de la bibliothèque de données Earth Data à fin décembre 2022 est de 304 millions$ (419 millions$ après ajustements IFRS 15). L’EBITDAs des activités de DDE est de 180 millions$ avec une marge de 84% et inclut 34 millions$ de gain de cession de la bibliothèque américaine de données Earth Data terrestres. L’EBITDAs ajusté** des activités de DDE est de 147 millions$, soit une marge de 68%. Le résultat opérationnel des activités de DDE est 90 millions$, soit une marge de 42%. Le résultat opérationnel ajusté** des activités de DDE est de 62 millions$, soit une marge de 29%. Les capitaux employés de DDE sont stables à 1,5 milliard$ à fin décembre 2022. Sensing & Monitoring (SMO) Sensing & monitoring

En millions $ 2021

T4 2022

T4 Variations % Chiffre d’affaires des activités 94 104 10% En Terrestre 54 62 14% En marine 27 22 (21%) En outils de puits 5 7 32% Nouveaux business 8 14 77% EBITDAs des activités 17 20 22% Taux de marge 18% 19% 2 bps Résultat opérationnel des activités 6 12 - Taux de marge 6% 12% 6 bps Capitaux employés (en milliard $) 0,6 0,6 14% Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant CNR 15 20 34% Taux de marge 16% 20% 3 bps Résultat opérationnel des activités ajusté avant CNR 7 12 65% Taux de marge 8% 12% 4 bps Le chiffre d’affaires des activités Sensing & Monitoring (SMO) est de 104 millions$, en hausse de 10 % sur un an. Les ventes d'équipements terrestres ont représenté 60% du chiffre d'affaires total. L’activité mondiale est en croissance au quatrième trimestre soutenues par l’Afrique du Nord et les ventes de nodes terrestres WiNG.

Les ventes d'équipements marins ont représenté 21 % du chiffre d'affaires total, grâce aux livraisons de nodes OBN notamment au Moyen-orient. Le marché des streamers est toujours limité à l’upgrade des systèmes embarqués et aux pièces de rechange.

Les ventes d’outils de puits s’élèvent à 7 millions$.

Les ventes provenant des Nouveaux Business ressortent à 14 millions$, en forte hausse sur un an et incluent la contribution de la société Geocomp. L’EBITDAs des activités est de 20 millions$, soit une marge de 19% et l’EBITDAs ajusté** de SMO est de 20 millions$, soit une marge de 20%. Le résultat opérationnel des activités SMO et le résultat opérationnel ajusté** sont de 12 millions$, soit une marge de 12%. Les capitaux employés de SMO sont stables à 0,6 milliard$ à fin décembre 2022. Résultats financiers du quatrième trimestre 2022 Compte de résultat consolidé

En millions $ 2021

T4 2022

T4 Variations % Taux de Change euro/dollar 1,15 1,00 (13%) Chiffre d’affaires des activités 301 319 6% DDE 207 215 4% Chiffre d’affaires proforma DDE 203 215 6% Sensing & Monitoring 94 104 10% Elim & Autres - (0) - Chiffre d’affaires proforma Group 297 319 7% Marge brute des activités 103 101 (2%) EBITDAs des activités 154 193 25% DDE Ajusté** 142 147 3% Sensing & Monitoring Ajusté ** 15 20 34% Coûts Corporate (6) (7) (19%) Elim & Autres (1) (1) 17% Charges non récurrentes 5 34 - Résultat opérationnel des activités (57) 94 - DDE Ajusté ** 77 62 (19%) Sensing & Monitoring Ajusté ** 7 12 65% Coûts Corporate (6) (8) (25%) Elim & Autres (1) (1) 20% Charges non récurrentes (135) 28 - Ajustement lié à IFRS 15 35 (10) - Résultat opérationnel IFRS (23) 84 - Mises en equivalence - (18) - Coût de l’endettement financier net (26) (24) 9% Autres produits (charges) financiers - (2) - Impôts 22 9 (57%) CNR (Impôts & Autres items financiers) - - - Résultat net des activités poursuivies (27) 49 - Résultat net des activités abandonnées (1) (2) - Résultat net Groupe (28) 47 - Résultat net part du Groupe (27) 46 - Résultat net par action en $ (0,03) 0,06 - Résultat net par action en € (0,03) 0,06 - Le chiffre d’affaires des activités du Groupe au quatrième trimestre 2022 est de 319 millions$, en hausse de 6% et de 7% pro-forma** sur un an. Les contributions des segments du Groupe ont été respectivement de 22% pour Geoscience, 46% pour Earth Data (soit 67% du total pour DDE) et de 33% pour SMO. L’EBITDAs des activités du Groupe est de 193 millions$ , une hausse de 25% d’année en année avec une marge de 60%. L’EBITDAs ajusté** des activités du Groupe, qui exclut 34 millions$ de gain de cession de la bibliothèque américaine de données terrestres, est de 159 millions$, soit une marge élevée de 50%. Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 94 millions, soit une marge de 29%. Le résultat opérationnel ajusté** des activités du Groupe est de 66 millions$, soit une marge de 21%. L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de (10) millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de 84 millions$. Le coût de la dette s’élève à (24) millions$. Le montant total des intérêts payés au cours du trimestre s'est élevé à (45) million de dollars. Les crédits d’impôts sont de 9 millions$ ce trimestre. Le résultat net des activités poursuivies est de 49 millions $. Le résultat net est de 47 millions$, en très fort redressement par rapport à la perte de (28) millions$ du T4 2021. Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de 46 millions$ / 46 million€.

Cash-Flow du quatrième trimestre 2022 Eléments de flux de trésorerie

En millions $ 2021

T4 2022

T4 Variations % Cash-flow opérationnel des activités 102 103 1% Investissements (55) (50) (9%) Industriel (12) (18) 58% R&D (6) (6) 6% Earth Data (Cash) (37) (25) (32%) Marine Offshore (37) (25) (32%) Terrestre Onshore (0) 0 - Produits des cessions d’actifs 95 63 (35%) Cash-flow libre des activités 142 115 (19%) Remboursements des contrats de location (13) (2) 85% Intérêts versés de la dette (53) (45) 14% CGG 2021 Plan (8) (3) 55% Cash-flow net des activités abandonnées 13 (2) - Net Cash flow 81 62 (23%) Cash-flow affectés aux financements 2 5 - Taux de change et autres (3) 6 - Augmentation (diminution) des liquidités 80 73 (8%) Informations supplémentaires Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités (46) (61) 33% Le cash-flow opérationnel des activités est de 103 millions et inclut (11) millions$ de variation négative du besoin en fonds de roulement et provisions principalement liés à l’activité SMO. Les investissements du Groupe sont de (50) millions$: Les investissements industriels s’élèvent à (18) millions$,

s’élèvent à (18) millions$, L es investissements en recherche et développement à (6) millions$,

à (6) millions$, Les investissements cash Earth data s’élèvent à (25) millions$.



Le cash-flow libre des activités s’élève à 115 millions$, incluant 63 millions de produits issus de la cession de la bibliothèque américaine de données Earth Data terrestres. Après (2) millions$ de remboursements de contrats de location, (45) millions$ de coûts cash de la dette, (3) millions$ de coûts cash associés au plan CGG 2021 et (2) millions$ de cash-flow libre des activités abandonnées, le cash-flow net du quatrième trimestre 2022 est de 62 millions$. Résultats financiers de l’année 2022 Compte de résultat consolidé

En millions $ A la fin Décembre 2021 A la fin Décembre 2022 Variations % Taux de Change euro/dollar 1,19 1,05 (11%) Chiffre d’affaires des activités 941 928 (1%) DDE 586 659 13% Chiffre d’affaires proforma DDE 545 659 21% Sensing & Monitoring 357 269 (24%) Elim & Autres (1) 0 - Chiffre d’affaires proforma Group 901 928 3% Marge brute des activités 186 270 46% EBITDAs des activités 344 434 26% DDE Ajusté** 330 406 23% Sensing & Monitoring Ajusté ** 39 16 (59%) Coûts Corporate (19) (23) (18%) Elim & Autres (12) (4) 65% Charges non récurrentes 7 39 - Résultat opérationnel des activités (49) 180 - DDE Ajusté** 105 192 83% Sensing & Monitoring Ajusté ** 8 (14) - Coûts Corporate (22) (26) (16%) Elim & Autres (12) (4) 62% Charges non récurrentes (127) 33 - Ajustement lié à IFRS 15 25 2 (94%) Résultat opérationnel IFRS (23) 182 - Mises en equivalence 0 (19) - Coût de l’endettement financier net (121) (98) 18% Autres produits (charges) financiers (42) 0 - Impôts 4 (17) - NRC (Impôts & Autres items financiers) 0 0 - Résultat net des activités poursuivies (182) 48 - Résultat net des activités abandonnées 2 (5) - Résultat net Groupe (180) 43 - Résultat net part du Groupe (181) 43 - Résultat net par action en $ (0,25) 0,06 - Résultat net par action en € (0,21) 0,06 - Le chiffre d’affaires des activités du Groupe sur l’année 2022 est de 928 millions$, en baisse de (1) % et en augmentation de 3% pro-forma* sur un an. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 31% pour Geoscience, 40% pour Earth Data (soit 71% du total pour DDE) et de 29% pour SMO. Le chiffre d’affaires des activités de DDE est de 659 millions$, en hausse de 13% et de 21% en pro forma* sur un an. Le chiffre d’affaires des activités Geoscience est de 284 millions$, en baisse de (8)% sur un an et en hausse pro-forma* de 6%, soutenu par la hausse de l’activité sur le continent américain et par la hausse en imagerie fond de mer. Le chiffre d’affaires des activités Earth Data est de 375 millions$ en hausse de 36% sur un an. Les revenus associés au préfinancement de nos projets sont de 136 millions$, en baisse de (10) % sur un an. Les investissements Earth Data sont de (205) millions$, en hausse de 22% d’une année sur l’autre. Le taux de préfinancement est de 66% en raison du décalage d’un préfinancement d’un projet au large du Brésil.

Les après-ventes sont de 239 millions$ en hausse de 90% sur un an, soutenus par des indemnités de transfert plus élevés cette année et par la confirmation de la part des différents régulateurs de la mise aux enchères de blocs miniers dans le Golfe du Mexique et au Brésil. Le chiffre d’affaires des activités de SMO est de 269 millions$ en baisse de (24) % sur un an, en raison de l’embargo sur la Russie et du décalage de projets au Moyen-Orient. L’EBITDAs des activités du Groupe est de 434 millions$, en hausse de 26% sur un an, avec un taux de marge est de 47%. L’EBITDAs du segment DDE est de 436m$, en hausse de 30% sur un an, soit une marge élevée de 66%. L’EBITDAs du segment SMO est de 19 millions$. L’EBITDAs ajusté** des activités du Groupe est de 395 millions$, en hausse de 17% d’année en année, et exclut 34 millions$ de gain de cession de la bibliothèque américaine de données Earth Data terrestres, une marge de 43%. L’EBITDAs ajusté du segment DDE est de 406m$, en hausse 23% sur un an, soit une marge élevée de 62%. L’EBITDAs du segment SMO est de 16 millions$. Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 180 millions$, soit une marge de 19%, et une augmentation significative par rapport au (49) millions$ en 2021. Le résultat opérationnel ajusté** des activités du Groupe est de 147 millions$, en hausse de 88%, avec une marge de 16%. L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de 2 millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, ressort à 182 millions$. Le coût de la dette s’élève à (98) millions$. Le montant total d’intérêts payés à fin décembre est de (92) millions$. Les autres produits/charges financiers sont de 0 millions$. Les impôts sont de (17) millions$. Le résultat net 2022 des activités poursuivies est de 48 millions$. Le résultat net du Groupe 2022 est de 43 millions$ soit une forte amélioration de la profitabilité du groupe CGG après une perte de (180) millions$ en 2021. Le résultat net 2022 part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de 43 millions$ / 41 millions€. Cash-Flow de l’année 2022 Eléments de flux de trésorerie

En millions $ A la fin Décembre 2021 A la fin Décembre 2022 Variations % Cash-flow opérationnel des activités 337 346 3% Investissements (227) (260) 14% Industriel (29) (33) 15% R&D (30) (21) (28%) Earth Data (Cash) (168) (205) 22% Marine Offshore (167) (204) 23% Terrestre Onshore (2) (1) (46%) Produit net des acquisitions et cessions d’actifs 91 63 (30%) Cash-flow libre des activités 201 149 (26%) Remboursements des contrats de location (57) (38) 34% Intérêts versés de la dette (90) (92) (3%) CGG 2021 Plan (33) (22) 33% Cash-flow libre des activités abandonnées (2) 0 - Net Cash flow 19 (3) - Cash-flows affectés au financement (67) 7 - Taux de change et autres (18) (24) (32%) Augmentation (diminution) des liquidités (66) (21) 69% Informations supplémentaires Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités (2) (52) - Le cash-flow opérationnel des activités s’établit à 346 millions$, en hausse de 3% sur un an, et comprend une variation négative du besoin en fonds de roulement et provisions de (51) millions$, liée principalement à l’augmentation des stocks de SMO en amont des livraisons d’équipements attendue sur 2023 et de la forte augmentation associée du chiffre d’affaires. Les investissements du Groupe sont de (260) millions$, en hausse de 14% : Les investissements industriels s’élèvent à (33) millions$, en hausse de 15%,

s’élèvent à (33) millions$, en hausse de 15%, Les investissements en recherche et développement sont de (21) millions$ en baisse de (28) %,

sont de (21) millions$ en baisse de (28) %, Et les investissements cash Earth Data s’élèvent à (205) millions$, en hausse de 22%.



Le produit net des acquisitions et cessions d’actifs s’élève à 63 millions$, dont notamment (37) millions$ liés à l’acquisition de Geocomp et de ION Software, 32 millions$ de produits de cession du siège social et $63 millions$ de produits de cession de la vente de la bibliothèque US de données terrestres. Le cash-flow libre des activités est de 149 millions$ en baisse de (26)% sur un an. Après (38) millions$ de remboursements liés aux contrats de locations, (92) millions$ d’intérêts versés, (22) millions$ de coûts cash associés au plan CGG 2021, le cash-flow net du Groupe 2022 est de (3) millions$. Bilan à fin décembre 2022 La trésorerie du Groupe à fin décembre 2022 s’élève à 398 millions$ et inclut 298 millions$ de trésorerie disponible et 100 millions$ de lignes de crédit revolving non tirées. La dette brute avant IFRS 16 s’établit à 1 157 millions$ à fin décembre 2022 et la dette nette ressort à 859 millions$. La dette brute après IFRS 16 s’établit à 1 249 millions$ à fin décembre 2022 et la dette nette ressort à 951 millions$. Le ratio d’endettement, dette nette sur EBITDAs ajusté** des activités est de 2,4x à fin décembre 2022. * L’indicateur pro-forma représente une information supplémentaire corrigée des activités Géosoftware et SDS cédées en 2021 ** Les indicateurs ajustés représentent une information supplémentaire corrigée des charges non récurrentes liées à la détérioration économique Conférence téléphonique T4 2022 Une conférence téléphonique en langue anglaise est programmée ce jour à 18h30 (heure française). Les participants doivent s’inscrire à la conférence en cliquant sur le lien ci-après ici afin de recevoir un numéro d’appel et un code pin. Les participants peuvent également participer au webcast en direct en cliquant ici. Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l’audio webcast sur le site internet. www.cgg.com . A propos de CGG : CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864). Contacts : Direction Communications & Relations Investisseurs



Christophe Barnini



Tél : + 33 1 64 47 38 11



E-mail : christophe.barnini@cgg.com



ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 31 DÉCEMBRE 2022 In millions of US$



December 31 2022 2021 Operating revenues 926.9 1,062.2 Other income from ordinary activities 0.5 0.8 Total income from ordinary activities 927.4 1,063.0 Cost of operations (654.9) (853.2) Gross profit 272.5 209.8 Research and development expenses – net (19.0) (17.0) Marketing and selling expenses (29.6) (29.9) General and administrative expenses (68.2) (62.9) Other revenues (expenses) – net 25.9 (123.2) Operating income 181.6 (23.2) Cost of financial debt – gross (100.2) (121.5) Income from cash and cash equivalents 1.7 1.0 Cost of financial debt – net (98.5) (120.5) Other financial income (loss) 0.4 (42.4) Income (loss) before income taxes and share of income (loss) from companies accounted for under the equity method 83.5 (186.1) Income taxes (17.2) 4.4 Net income (loss) before share of net income (loss) from companies accounted for under the equity method 66.3 (181.7) Net income (loss) from companies accounted for under the equity method (18.5) 0.1 Net income (loss) from continuing operations 47.8 (181.6) Net income (loss) from discontinued operations (4.5) 1.6 Consolidated net income (loss) 43.3 (180.0) Attributable to: Owners of CGG 43.1 (180.5) Non-controlling interests 0.2 0.5 Weighted average number of shares outstanding 712,088,021 711,526,474 Weighted average number of shares outstanding adjusted for dilutive potential ordinary shares 714,608,919 711,526,474 Net income (loss) per share Base 0.06 (0.25) Diluted 0.06 (0.25) Net income (loss) from continuing operations per share Base 0.07 (0.25) Diluted 0.07 (0.25) Net income (loss) from discontinued operations per share (a) Base (0.01) - Diluted (0.01) -

In millions of US$ 12.31.2022 12.31.2021 ASSETS Cash and cash equivalents 298.0 319.2 Trade accounts and notes receivable, net 308.3 350.7 Inventories and work-in-progress, net 257.2 197.3 Income tax assets 53.4 68.7 Other current financial assets, net 0.1 1.7 Other current assets, net 99.9 105.1 Assets held for sale, nets - Total current assets 1,016.9 1,042.7 Deferred tax assets 24.2 19.6 Other non-current assets, net 8.2 - Investments and other financial assets, net 18.4 17.8 Investments in companies accounted for under the equity method 10.8 28.1 Property plant & equipment, net 167.3 212.1 Intangible assets, net 554.2 520.7 Goodwill, net 1,089.4 1,083.6 Total non-current assets 1,872.5 1,881.9 TOTAL ASSETS 2,889.4 2,924.6 LIABILITIES AND EQUITY Bank overdrafts - - Financial debt – current portion 60.4 90.3 Trade accounts and notes payable 92.0 76.4 Accrued payroll costs 85.6 105.4 Income taxes payable 27.2 30.4 Advance billings to customers 29.4 27.1 Provisions – current portion 17.6 18.2 Other current financial liabilities 20.0 19.2 Other current liabilities 222.1 218.2 Total current liabilities 554.3 585.2 Deferred tax liabilities 18.7 14.1 Provisions – non-current portion 28.6 30.6 Financial debt – non-current portion 1,188.8 1,218.1 Other non-current financial liabilities 21.8 37.4 Other non-current liabilities 18.4 32.8 Total non-current liabilities 1,276.3 1,333.0 Common stock (a) 8.7 8.7 Additional paid-in capital 118.6 464.1 Retained earnings 967.9 570.0 Other Reserves 50.0 5.0 Treasury shares (20.1) (20.1) Cumulative income and expense recognized directly in equity (3.4) (0.8) Cumulative translation adjustments (102.4) (64.2) Equity attributable to owners of CGG SA 1,019.3 962.7 Non-controlling interests 39.5 43.7 Total Equity 1,058.8 1,006.4 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 2,889.4 2,924.6

In millions of US$



December 31 2022 2021 OPERATING ACTIVITIES Consolidated net income (loss) 43.3 (180.0) Less: Net income (loss) from discontinued operations 4.5 (1.6) Net income (loss) from continuing operations 47.8 (181.6) Depreciation, amortization and impairment 92.2 225.7 Impairment and amortization of Earth Data surveys 171.4 281.5 Amortization and depreciation of Earth Data surveys, capitalized (16.0) (17.3) Variance on provisions 1.4 (37.7) Share-based compensation expenses 3.0 (1.8) Net (gain) loss on disposal of fixed and financial assets (37.6) (2.7) Share of (income) loss in companies recognized under equity method 18.5 (0.1) Dividends received from companies accounted for under the equity method - - Other non-cash items (0.4) 42.4 Net cash flow including net cost of financial debt and income tax 280.3 308.4 Less: Cost of financial debt 98.5 120.5 Less: Income tax expense (gain) 17.2 (4.4) Net cash flow excluding net cost of financial debt and income tax 396.0 424.5 Income tax paid 1.6 (2.9) Net cash flow before changes in working capital 397.6 421.6 Changes in working capital (52.1) (84.9) – Change in trade accounts and notes receivable 45.0 (97.3) – Change in inventories and work-in-progress (68.5) 28.8 – Change in other current assets (20.8) 3.2 – Change in trade accounts and notes payable 16.8 (23.4) – Change in other current liabilities (24.6) 3.8 Net cash flow from operating activities 345.5 336.7 INVESTING ACTIVITIES Total capital expenditures (tangible and intangible assets) net of variation of fixed assets suppliers and excluding Earth Data surveys) (54.5) (58.6) Investments in Earth Data surveys (205.3) (168.3) Proceeds from disposals of tangible and intangible assets 95.0 3.7 Acquisition of investments, net of cash & cash equivalents acquired (36.4) (2.0) Proceeds from divestment of activities and sale of financial assets 4.9 89.3 Variation in subsidies for capital expenditures (0.1) 0.3 Variation in other non-current financial assets (2.5) (3.2) Net cash-flow used in investing activities (198.9) (138.8) FINANCING ACTIVITIES Repayment of long-term debt (0.1) (1,227.5) Total issuance of long-term debt 10.7 1,162.3 Lease repayments (48.4) (57.0) Change in short-term loans - (0.2) Financial expenses paid (92.4) (89.8) Loan granted 1.6 (1.8) Dividends paid and share capital reimbursements – to owners of CGG 0.4 - – to non-controlling interests of integrated companies (0.9) (3.6) Net cash-flow from (used in) financing activities (129.1) (217.6) Effect of exchange rate changes on cash (16.8) (10.5) Net cash flows incurred by discontinued operations (21.9) (36.0) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (21.2) (66.2) Cash and cash equivalents at beginning of year 319.2 385.4 Cash and cash equivalents at end of period 298.0 319.2 Pièce jointe Résultats Financiers du T4 2022

