Sercel Acquiert Geocomp, Un Prestataire Majeur dans la Surveillance des Infrastructures aux Etats-Unis

Paris, France – le 19 mai 2022

CGG annonce aujourd'hui l’acquisition par Sercel - sa division Sensing & Monitoring - de Geocomp Corporation spécialisée dans les services et produits à haute valeur ajoutée pour la gestion des risques géotechniques et la surveillance des infrastructures aux Etats-Unis. CGG accélère ainsi le développement de son portefeuille technologique vers de nouveaux marchés en forte croissance. Cette acquisition donne à Sercel un accès au marché américain des infrastructures et favorise le déploiement de ses solutions de surveillance des infrastructures basées sur la plateforme S-lynks et S-scan.

Geocomp qui compte 120 personnes et dont le siège est à Acton, MA, a été créée il y a plus de 40 ans par le Dr Allen Marr qui restera PDG. Geocomp s'est forgé une solide réputation grâce à une gamme complémentaire d'expertises et de technologies en matière de surveillance, de conseil et d'essais géotechniques et en développant des solutions efficaces pour résoudre les problèmes majeurs de sécurité sur les infrastructures vieillissantes et à risque ainsi que sur les projets de construction modernes dans le domaine des énergies renouvelables.

Le Dr W. Allen Marr, PDG de Geocomp, a déclaré : "Rejoindre Sercel est un nouveau chapitre passionnant pour Geocomp et une opportunité de nous renforcer en fournissant davantage de services à une base clientèle plus étendue. Avec son approche du business basée sur une forte collaboration avec ses clients, renforcée par une expertise industrielle et un savoir-faire technologique uniques, Sercel est une formidable opportunité pour Geocomp d'élargir son offre de produits et de solutions de surveillance pour le marché mondial des infrastructures."

Emmanuelle Dubu, PDG de Sercel, a déclaré : "Nous nous réjouissons d’accueillir Geocomp au sein du groupe Sercel. Cette acquisition est une étape majeure dans notre stratégie visant à devenir un acteur mondial important dans le marché de la surveillance des infrastructures. Nous sommes fermement convaincus que les technologies et les compétences complémentaires de Geocomp et de Sercel fourniront des solutions de pointe pour relever les nombreux défis liés aux infrastructures sur les marché américains et internationaux."

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 300 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts

Direction Communications & Relations Investisseurs



Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: : christophe.barnini@cgg.com









Pièce jointe