Sercel Signe un Second Contrat Majeur en OBN Fond de Mer

Paris, France – le 29 août 2022

CGG annonce ce jour la vente par Sercel à BGP Inc, d’un deuxième système OBN de 12.000 nodes GPR300 pour un déploiement sur un projet en-cours au Moyen-Orient, faisant suite à une première livraison majeure de 18.000 nodes GPR300 en 2021. Cette augmentation significative des équipements sismiques permettra à l'équipe de BGP impressionnée par les performances exceptionnelles du GPR300 d’améliorer fortement leur productivité opérationnelle. Déployant désormais un total de 30.000 nodes GPR300 marins, ce projet est considéré comme le plus grand projet d'exploration sismique de fond de mer actuel. Il démontre également la capacité de Sercel à fournir des solutions d'acquisition sismique de pointe, notamment pour les projets OBN à grande échelle.

Liu HaiBo, Directeur Général de BGP Offshore, a déclaré : « Les premiers résultats ont clairement démontré l'efficacité du GPR300 dans les eaux peu profondes et sa valeur ajoutée dans l'imagerie sismique de grande précision. Pour ces raisons, il nous a semblé évident de poursuivre et d'élargir notre collaboration avec Sercel afin d'apporter un soutien essentiel à notre client lors de ses prochains projets complexes. »

Emmanuelle Dubu, PDG de Sercel, a déclaré : « Cette nouvelle vente majeure de notre solution GPR300 avec QuietSeis®, le capteur le plus précis de l’industrie, souligne à quel point BGP et son client ont confiance en nos solutions. Sercel, toujours à l'écoute des besoins du marché, s'efforce de développer et d'introduire des technologies innovantes et agit en tant que pionnier dans le domaine de l'acquisition nodale de fond de mer. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 300 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

