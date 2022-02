Analyse des tendances : l'avenir du commerce de détail dépend de la qualité de l'expérience client

J'ai récemment eu la chance de participer à mon premier événement sectoriel en personne depuis le début de la pandémie. La conférence Retail Days, d'une durée de deux jours et tenue à Deauville, en France, a réuni plus de 80 détaillants et fournisseurs français de logiciels conçus pour le secteur du commerce de détail, comme notre solution CGI Retail Suite. J'ai été ravi de pouvoir échanger de nouveau avec mes collègues du secteur et de faire de nouvelles rencontres. Grâce à cet événement, j'ai réalisé que même si nous nous sommes bien adaptés aux réunions virtuelles, les activités de réseautage en personne sont irremplaçables. La spontanéité des interactions et de l'échange d'idées et la possibilité d'accéder à une mine de connaissances, d'expertises et de ressources en un seul endroit sont difficiles à reproduire dans un contexte virtuel.

Selon l'édition 2021 de La voix de nos clients CGI, plusieurs attributs des leaders du numérique expliquent leur position avantageuse par rapport aux organisations qui n'ont pas encore obtenu les résultats attendus de leurs stratégies numériques. L'un de ces attributs est leur meilleure capacité de collaboration. En fait, dans le secteur du commerce de détail, les leaders du numérique sont 56 % plus susceptibles de collaborer plus efficacement que leurs pairs. Ils considèrent également leur entreprise comme faisant partie d'un vaste écosystème et mobilisent efficacement des partenaires pour créer un avantage concurrentiel.

En réalité, peu d'organisations gèrent tous les aspects de leur chaîne de valeur. Elles créent plutôt un écosystème d'intervenants internes et externes, y compris des partenaires technologiques, dont les valeurs communes leur apportent des capacités complémentaires et les aident à atteindre leurs objectifs d'affaires.

À mesure que les frontières entre les différentes industries s'estompent, je crois que ces événements sectoriels de réseautage seront essentiels pour bâtir des écosystèmes numériques et les diversifier au-delà des limites du commerce de détail. Ces conférences aident les organisations à repérer des occasions d'affaires concrètes tout en cernant les domaines de croissance futurs. Elles jouent également un rôle central dans la formation de partenariats synergiques qui favorisent une réelle innovation et offrent une valeur ajoutée aux clients et, du même coup, aux consommateurs.

Les événements comme ceux-là sont indispensables pour connaître les possibilités présentes sur le marché et pour obtenir le point de vue direct des leaders de l'industrie sur les changements en cours.

Dans les deux dernières années, le secteur du commerce de détail a mis l'accent sur la gestion optimale des commandes, et avec raison. Depuis le début de la pandémie, les détaillants doivent trouver des façons novatrices de livrer leurs produits (ramassage en magasin, expédition à partir du magasin, expédition directe, etc.) tout en protégeant leurs clients et leurs employés. Ils devront maintenant tourner leur attention vers la qualité de leurs interactions avec les clients. En m'inspirant des conclusions de La voix de nos clients CGI, je vous présente trois recommandations pour offrir une expérience unifiée à vos clients.