L'ensemble du secteur bancaire est bien au fait que les activités essentielles menées quotidiennement ont un impact environnemental, que la majorité des banques veulent réduire. En fait, selon notre plus récent rapport La voix de nos clients CGI, 55 % des banques de services aux entreprises et de transactions voient le développement durable comme une priorité essentielle dans la création de valeur future. Cependant, de nombreux hauts dirigeants de banques naviguent à l'aveugle. Une tendance se dessine à opter pour les solutions faciles en ce qui concerne l'atteinte de méthodes de paiements durables. Par exemple, en remplaçant les cartes de plastique par des cartes en bois ou en métal.

Cela dit, peut-on en faire plus? Est-ce qu'une banque peut vraiment faire pencher, à elle seule, la balance du développement durable au sein de l'infrastructure de paiement? Évidemment, la réponse est oui. Alors, comment et à quel moment les banques devraient poursuivre leurs objectifs de paiements zéro émission nette?

Pendant que l'industrie bancaire évolue, des équipes techniques de soutien aux institutions financières se voient confier davantage de tâches. Bien que les échéanciers et les priorités puissent varier, les chefs de la direction technologique de l'industrie bancaire veulent à peu près tous la même chose :

S'assurer que la banque se conforme aux échéances établies par la norme ISO 20022. Permettre une circulation de l'argent qui est plus rapide, plus sécuritaire et accessible à plus de gens. Remodeler les opérations bancaires pour composer avec les changements plus fréquents et des ressources moindres. Satisfaire une pléthore d'autres échéances réglementaires qui affectent le bon déroulement des activités quotidiennes.

À cette liste colossale vient s'ajouter l'atteinte de l'objectif zéro émission nette d'ici 2050. Établi par les Nations Unies, il a alimenté le programme des gouvernements comme celui des entreprises.

Par exemple, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, et les États-Unis font partie des 70 pays constituant la coalition zéro émission nette des Nations Unies. Prenant part à cette initiative, des milliers de municipalités, d'établissements d'enseignement et d'entreprises, dont plus de 400 institutions financières, ont pris l'engagement d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050.

Après que de nombreuses institutions financières eurent adopté une stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), plusieurs demandent à présent comment une banque peut réellement réduire son impact environnemental et par le fait même contribuer aux efforts de développement durable, notamment dans le domaine des paiements.

Notre délai est plutôt important, vingt-sept ans pour être exact. Cependant, si nous avons appris quoi que ce soit de la modernisation des paiements, c'est que les grands changements ne surviennent pas du jour au lendemain. Prenons par exemple les normes de messagerie financière EMV (Europay Mastercard Visa) et ISO 20022 qui ont toutes deux été introduites près de 20 ans avant leur adoption par la population générale. Malgré cela, ce qu'il faut retenir c'est qu'il existe de réels incitatifs liés à la logistique, la finance et la réputation à commencer le plus tôt possible.

L'impact combiné de l'adoption de la norme ISO 20022, des paiements en temps réel et des demandes de paiements exerce une pression sur les institutions financières pour qu'elles revoient leurs processus de traitements des paiements. Si ces dernières se penchent sur leurs engagements environnementaux en aparté de cette transformation numérique majeure, elles vont rater une occasion extraordinaire d'aligner ces deux initiatives stratégiques.

Les décisions prises quant à l'intégration des systèmes existants auront une incidence sur la façon dont les institutions financières offriront leurs services de paiements à leurs clients. En agissant ainsi, les décideurs n'ont pas seulement l'occasion d'effectuer leur transformation numérique, mais de faire des avancées majeures vers l'atteinte de leurs engagements ESG.

Les données du rapport La voix de nos clients CGI indiquent que plus de 96 % des banques croient que leur infrastructure essentielle existante nuit à leur transformation numérique, et que plus de 58 % travaillent actuellement vers leurs objectifs de développement durable. L'importance de ces deux objectifs est évidente et les avantages de les traiter simultanément, plutôt qu'un après l'autre, sont tout aussi incontestables.

Les investissements en capitaux dans la modernisation des paiements sont l'occasion de réduire, de façon durable, les dépenses d'exploitation. Par exemple, CGI aide actuellement une banque nord-américaine à économiser au minimum 3,5 M$ annuellement en mettant en œuvre la solution CGI All Payments grâce à un modèle de prestation de services en nuage. Ces économies sont possibles en tirant avantage d'un effectif et d'une consommation énergétique réduite découlant d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle et d'une mise à jour des équipements existants et de l'infrastructure.

Si vous avez besoin de plus d'arguments, considérez ceci; vos clients, particulièrement ceux issus de la génération Z, achètent des voitures électriques, installent des panneaux solaires sur leur toit, et prônent une plus grande durabilité au sein des industries alimentaires et de vente au détail. Ils se sentent investis d'une responsabilité de bâtir un monde axé sur le développement durable. Ainsi, aligner vos objectifs à leurs efforts est un coup sûr, puisque les entreprises sont de plus en plus notées sur leurs valeurs et performances ESG.

Étant donné que plusieurs clients accordent une priorité élevée à leurs engagements de lutte contre les changements climatiques, les banques qui entreprennent leur transformation zéro émission nette dès aujourd'hui auront une plus grande chance d'attirer de nouvelles occasions d'affaires et de conserver leurs activités en 2023 et pour les années à venir.

Afin d'aligner au mieux vos efforts ESG et de modernisation des paiements, nous vous recommandons de considérer les trois problématiques principales qui nuisent à vos objectifs ESG : une consommation énergétique élevée, des processus non productifs et les mutations inutiles du personnel. Notre étude technique, Paiements zéro émission nette :Profiter des avantages environnementaux et financiers de la modernisation des paiements, traite en profondeur de ces problématiques et offre des perspectives et propose des actions pour intégrer les paiements zéro émission nette à la modernisation des paiements.

Nous vous invitons à lire l'étude technique et discuter avec nous. Si vous avez des questions relatives à l'atteinte de vos objectifs ESG pendant que vous offrez le futur des méthodes de paiements à votre clientèle, veuillez communiquer avec moi.