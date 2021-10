CGI : Tracer la voie vers un système énergétique numérique

L'importance des données et de la numérisation dans les transitions énergétiques et climatiques est certainement en croissance. Alors que d'autres secteurs cherchent à accélérer leur progression vers la carboneutralité en décarbonisant leur consommation énergétique, le secteur de l'énergie est de plus en plus reconnu comme étant à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques.

CGI et le rapport de la Utility Week, Paving the way to net zero* (Paver la voie vers la carboneutralité), issu de notre collaboration lors d'une table ronde sur les exigences en matière de données et de numérisation pour la transition énergétique, font partie des discussions importantes du secteur d'activité quant à la façon d'aborder la transition énergétique.

Les conclusions de la table ronde ont permis de cerner cinq croyances communes et un autre thème multidisciplinaire, le besoin d'incitatifs. Ce thème englobe trois résultats souhaités et trois facilitateurs pour lesquels un consensus a été atteint.

Les trois résultats sont les suivants :

Des cas d'utilisation prioritaires pour lesquels le secteur d'activité peut collaborer et trouver des solutions. Un changement de culture, en particulier dans les attitudes face au risque. La facilité de participation des consommateurs (ou de leurs technologies énergétiques intelligentes) dans le futur système énergétique.

Et que faut-il faire pour atteindre ces résultats?

Combler les lacunes de renseignements dans l'ensemble du système. Établir des normes qui permettent l'interopérabilité des données. Mettre en place des incitatifs qui encouragent des acteurs du système énergétique à investir pour créer de la valeur pour d'autres.

Le consensus du groupe de travail et la clarté des résultats et de la façon de les atteindre était frappant, tout comme la passion et le désir de progresser dans ces domaines.

Ofgem (l'organisme de réglementation de l'énergie en Grande-Bretagne) a été perçu comme ayant un rôle essentiel à jouer dans la priorisation des cas d'utilisation et la collaboration avec le secteur d'activité pour mettre en place des incitatifs appropriés qui unissent le secteur pour la résolution des cas d'utilisation prioritaires. Il s'agissait notamment de fournir des incitatifs pour combler les lacunes en matière de renseignements et d'obtenir des investissements pour générer des données qui n'existent pas encore (comme les données du réseau à basse tension) qui créeront de la valeur ailleurs dans le système énergétique, au profit du consommateur.

Une façon d'atteindre ce consensus sur les priorités et la justification des incitatifs serait de déterminer la valeur de l'ensemble du réseau et les interdépendances entre les cas d'utilisation Mais pour cela, il faudrait bien sûr s'entendre sur la définition de l'ensemble du réseau!

Avec la nouvelle dynamique du système énergétique, la nécessité d'un changement culturel en matière de risque faisait partie des réflexions. Certains ont affirmé que nous savons comment réglementer les actifs physiques ayant une durée de vie de 40 à 50 ans, mais que la réglementation doit reconnaître et valoriser les données comme des actifs; un actif dont la valeur est mesurée en semaines ou en mois plutôt qu'en décennies.

L'expertise démontrable du secteur en matière de gestion des actifs physiques devrait s'appliquer à la gestion des données en tant qu'actif, lorsqu'elle est appuyée par une réglementation appropriée. Mais il a été souligné que l'intégration d'un changement culturel aussi important ne se ferait pas sans obstacle.

Il a également été reconnu que nous devons convaincre les gens du changement et permettre aux consommateurs de participer facilement à la transition énergétique et d'en profiter. Des appels ont été effectués au sujet du consentement et de l'augmentation de l'ensemble de données partagé. Il existe un conflit inhérent entre l'idée de « donner les données et la valeur suivra » et la protection des droits des gens sur leurs données.

Ces appels ne doivent surtout pas freiner la transition vers la carboneutralité.

Des débats similaires ont eu lieu dans le cadre du programme britannique de compteurs intelligents et, plus récemment, au sein du groupe consultatif d'intérêt public sur l'accès aux données pour le bien de la société. La nécessité de l'accès aux données doit être justifiée aux personnes à qui elles appartiennent. La valeur n'est pas uniquement monétaire. Pour le bien de la société, les gens sont prêts à partager leurs données. Et la lutte contre le changement climatique serait certainement considérée comme un avantage sociétal dans l'esprit de plusieurs. Pour obtenir la confiance des gens quant au partage de leurs données, il faut leur offrir des options valables, leur fournir des mécanismes de contrôle de l'accès à leurs données et leur prouver que leurs données seront protégées une fois partagées.

Un consensus a été atteint à propos de la nécessité d'imposer des normes communes de données pour permettre l'interopérabilité des données. L'absence de normes de données est un enjeu réel, ce n'est pas une raison de cesser les progrès. Des solutions technologiques pouvant remédier à l'absence de normes ont été proposées.

Bien que l'on ait beaucoup parlé de la nécessité d'adopter l'approche « échec rapide » en matière d'innovation, des trajectoires sont nécessaires pour faire évoluer rapidement les innovations prometteuses.

Après cette table ronde virtuelle, je vois clairement un secteur ayant l'objectif et le désir de progresser. Nous espérons que le consensus sur les résultats souhaités et les mesures pour les atteindre, présentés dans le rapport, contribuera à accélérer la course vers la carboneutralité.

Communiquez avec moi pour poursuivre la conversation et consultez le rapport*.

(*en anglais)