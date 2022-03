CGI : Utiliser la théorie des jeux pour exploiter la valeur commerciale du développement durable

Le développement durable est chose complexe. Le principal défi auquel font face les organisations est que les indicateurs de développement durable, les initiatives et les idéologies sont liés aux valeurs culturelles ainsi qu'aux intérêts politiques et économiques de diverses régions géographiques. C'est pourquoi il n'existe aucune définition concluante du développement durable qui fait l'unanimité à l'échelle mondiale.

Ma plus grande préoccupation, et la principale raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, vient du fait que les entreprises et les gouvernements investissent de l'argent pour le développement durable et les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)* et prennent des décisions importantes en se fondant sur des données ESG approximatives, fracturées et non validées et, bien souvent, sur de mauvais conseils. La pression exercée sur les entreprises pour qu'elles prennent des décisions en matière de développement durable qui ne génèrent pas de bénéfices ni de croissance du PIB pourrait entraîner des défis économiques mondiaux supplémentaires.

Nos citoyens les plus jeunes et les plus âgés dépendent de la croissance du PIB. Par exemple, la plupart des régimes de retraite sont liés à la croissance des caisses de retraite qui alimentent un revenu mensuel. Le ralentissement des profits pourrait affecter les revenus mensuels de ces gens, les laissant incapables de répondre à leurs besoins fondamentaux.

De nombreuses grandes organisations sont pressées par des fournisseurs qui augmentent leurs sources de revenus en vendant des biens et des services « durables ». Pourtant, bon nombre de ces fournisseurs sont des machines à écoblanchiment qui font des gains à partir de fausses déclarations selon lesquelles ils font avancer la cause des changements climatiques et sociaux.

Tout économiste rationnel est en mesure de se demander si ces fournisseurs durables peuvent réellement se concentrer sur la résolution des problèmes de développement durable, étant donné que les solutions pourraient entraîner la diminution de leurs sources de revenus. Je me permets d'en douter. Pour paraphraser Upton Sinclair : « Il est difficile d'amener un homme à résoudre un problème si son salaire dépend du fait de ne pas le résoudre. »

Depuis plusieurs années, des établissements d'enseignement très respectés prennent fait et cause* pour l'utilisation de principes de la théorie des jeux dans le but de favoriser le développement durable des entreprises et les stratégies ESG. Et si je disais que la clé des entreprises pour embrasser la quatrième révolution industrielle, soit « faire le bien et le faire bien », pourrait résider dans les principes de la théorie des jeux que sont l'équilibre de Nash et la Tragédie des biens communs?

Dans un monde idéal, les entreprises et les particuliers feraient simplement des concessions, des réductions et des compromis sur les ressources mondiales, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la richesse financière pour assurer un avenir plus durable. Cela est impossible du point de vue de la théorie des jeux, car nous ne pourrions jamais être certains des véritables intentions ou du suivi réel. Il suffit d'un mauvais joueur pour que toute l'utopie s'écroule. Le dilemme du prisonnier dans le principe l'équilibre de Nash illustre bien ce défi.

Alors, que doivent faire les dirigeants? À l'heure actuelle, les organisations doivent s'y retrouver face à plus de 2 000 indicateurs ESG, plus de 600 agences de notation ESG, des milliers de certifications en matière de développement durable, des centaines de cadres de gestion du développement durable et de nouvelles lois touchant les entreprises locales et multinationales. Injecter simplement de l'argent pour résoudre un problème* aussi complexe n'est pas la meilleure solution. Vous trouverez ci-dessous des recommandations fondées sur les principes de la théorie des jeux qui peuvent vous aider à faire progresser votre démarche de développement durable tout en assurant croissance et profit.

Visez la carboneutralité . Même si cela commence par une intention, vous serez en meilleure position que la veille parce que vous serez sur la voie du développement durable. La plupart des grandes entreprises ont déjà amorcé cette démarche en dévoilant leurs émissions de catégories 1 et 2*. La non-participation n'est plus une option.

. Même si cela commence par une intention, vous serez en meilleure position que la veille parce que vous serez sur la voie du développement durable. La plupart des grandes entreprises ont déjà amorcé cette démarche en dévoilant leurs émissions de catégories 1 et 2*. La non-participation n'est plus une option. Mettez de l'ordre . Investissez dans la compréhension et la tenue de l'inventaire des activités de votre entreprise liées à la chaîne de valeur. L'intention de devenir durable a peu de valeur en soi, à moins que vous ne puissiez la prouver et la valider, ce qui ne se résume pas à acheter des certifications pour des millions. Il s'agit de favoriser la transparence et la traçabilité numérique de votre chaîne de valeur. Il s'agit d'une tâche difficile à long terme, mais cela coûtera beaucoup moins cher que d'essayer de passer sous silence des pratiques commerciales sans scrupules.

. Investissez dans la compréhension et la tenue de l'inventaire des activités de votre entreprise liées à la chaîne de valeur. L'intention de devenir durable a peu de valeur en soi, à moins que vous ne puissiez la prouver et la valider, ce qui ne se résume pas à acheter des certifications pour des millions. Il s'agit de favoriser la transparence et la traçabilité numérique de votre chaîne de valeur. Il s'agit d'une tâche difficile à long terme, mais cela coûtera beaucoup moins cher que d'essayer de passer sous silence des pratiques commerciales sans scrupules. Améliorez les opérations pour respecter la législation à venir . La transparence et la traçabilité mettront en lumière les aspects de votre entreprise qui doivent être améliorés. Quel type d'énergie est utilisé? Où l'énergie ou les ressources sont-elles gaspillées? Quels sont les pires secteurs pour les émissions de carbone? Quels sont les systèmes désuets à remplacer? Vous serez en mesure de réduire les coûts au cours de ce processus à mesure que votre entreprise allégera ses opérations.

. La transparence et la traçabilité mettront en lumière les aspects de votre entreprise qui doivent être améliorés. Quel type d'énergie est utilisé? Où l'énergie ou les ressources sont-elles gaspillées? Quels sont les pires secteurs pour les émissions de carbone? Quels sont les systèmes désuets à remplacer? Vous serez en mesure de réduire les coûts au cours de ce processus à mesure que votre entreprise allégera ses opérations. Évitez de laisser le développement durable sous la responsabilité du service du marketing et des communications . Beaucoup d'entreprises le font, et les activistes sont maintenant au fait de cette stratégie. Bien qu'il soit important de communiquer votre démarche, votre vision et vos messages en matière de développement durable doivent provenir des dirigeants de votre entreprise et s'ancrer dans un changement interne systémique. Mon collègue Robert Ylitalo illustre comment éviter l'écoblanchiment* dans l'industrie minière dans son billet de blogue.

. Beaucoup d'entreprises le font, et les activistes sont maintenant au fait de cette stratégie. Bien qu'il soit important de communiquer votre démarche, votre vision et vos messages en matière de développement durable doivent provenir des dirigeants de votre entreprise et s'ancrer dans un changement interne systémique. Mon collègue Robert Ylitalo illustre comment éviter l'écoblanchiment* dans l'industrie minière dans son billet de blogue. Assurez la pérennité de votre entreprise. Trouvez de nouvelles occasions d'affaires et renouvelez vos modèles en lien avec l'amélioration des impacts climatiques et sociaux associés à vos revenus de base. La planification et la mise en œuvre de mesures novatrices de décarbonisation dans toute votre chaîne de valeur entraîneront une profonde transformation. Les entreprises qui sauront exploiter rapidement ces occasions d'affaires profiteront d'un avantage concurrentiel déterminant au détriment de celles qui tarderont à innover.

Il vaut mieux faire le strict minimum pour se conformer à la loi que ne rien faire du tout, surtout si cela signifie éviter de payer des pénalités fiscales croissantes année après année. Il est peu probable que votre entreprise demeure concurrentielle dans votre marché non plus. Si vous rencontrez des conseillers en développement durable qui promettent un meilleur rendement du capital investi par l'amélioration de votre réputation, l'augmentation de votre clientèle et l'attrait de nouveaux talents, n'oubliez pas de leur demander des preuves empiriques claires liées aux revenus.

*en anglais