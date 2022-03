CGI : Vers une gestion du crédit de prochaine génération

Les grandes banques adoptent de nouveaux modèles d'affaires numériques afin de devenir plus agiles, résilientes et centrées sur le client. Toutefois, les environnements TI existants peuvent rendre cette transition difficile. En fait, selon le rapport La voix de nos clients CGI 2021, l'accélération de la transformation numérique et la gestion des exigences conséquentes sur les infrastructures existantes figurent parmi les principales priorités des dirigeants de banques.

Dans le domaine de la gestion du crédit, le défi consiste à surmonter les contraintes liées aux systèmes existants et à mettre en œuvre des systèmes et des plateformes numériques pour s'adapter à l'évolution des forces du marché (p. ex. nouveaux comportements et nouvelles attentes des clients, resserrement de la réglementation, perturbations des activités comme celles découlant de la pandémie, etc.). Dans ce billet de blogue, je vous présente trois étapes clés pour que les institutions financières poursuivent la gestion du crédit de prochaine génération tout en relevant les défis en TI existants.

Des systèmes de gestion du crédit inefficaces et désuets peuvent nuire à la performance, à l'innovation et à la croissance des entreprises. Ils posent également des défis en matière de sécurité et ajoutent un niveau de complexité. Pour passer à la gestion du crédit de prochaine génération, il faut investir dans des solutions numériques qui optimisent la performance.

L'industrie des applications Web a considérablement évolué, ayant effectué à l'échelle mondiale un virage vers les architectures fondées sur les microservices. Par conséquent, les banques peuvent passer de leurs architectures existantes monolithiques, qui ne prennent souvent en charge qu'une seule application de serveur centralisée, à une architecture de plateforme moderne prenant en charge de nombreux microservices distincts et de petite taille.

Le passage à une architecture de plateforme de microservices permet d'offrir de nouveaux services et d'adapter les mises en œuvre en fonction des besoins, le tout avec agilité. Les changements apportés à certaines fonctions n'ont plus de répercussions sur l'ensemble du système. Les microservices peuvent être organisés et étendus pour produire rapidement de nouveaux services modulaires qui répondent aux besoins du marché dès qu'ils émergent, plutôt que des années plus tard.

La modernisation de la gestion du crédit nécessite d'avoir dès le départ une vision claire de l'objectif à atteindre, sans quoi le résultat ne ressemblera en rien à une expérience client et employé cohérente axée sur la valeur.

Il faut évaluer chaque besoin d'affaires individuellement afin de sélectionner la solution technologique appropriée, plutôt que d'imposer une architecture unique.

De plus, il est recommandé de commencer avec des points d'intégration distincts par rapport aux applications existantes. Cette approche favorise l'introduction de nouveaux outils, notamment d'outils qui cadrent bien dans un cycle de développement agile. Il est possible, à partir de là, de mettre sur pied les microservices souhaités en petites étapes faciles à gérer.

Au-delà de la gestion des processus d'affaires, l'avenir de la gestion du crédit s'articule principalement autour de l'hyperpersonnalisation. Il y a un besoin croissant de personnalisation dans la manière d'approcher les clients et de leur présenter l'information.

Pour répondre à ce besoin, il suffit de concevoir une interface utilisateur moderne axée sur des vues personnalisables basées sur des personas et sur des micro-interfaces intégrées. Pour les applications destinées aux clients et aux agents, l'objectif est de fournir des pages intuitives et conviviales qui permettent aux utilisateurs d'exécuter leurs tâches rapidement.

De plus, il faut intégrer des renseignements fondés sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle aux processus de recouvrement afin d'optimiser les décisions pour l'entreprise et d'améliorer le service à la clientèle. Les modèles d'apprentissage automatique transparents utilisent par ailleurs des données complètes sur les clients afin de déterminer le canal le plus efficace et le meilleur moment pour joindre les clients. Ils sont essentiels pour renforcer la stratégie de personnalisation.

Les institutions financières qui relèvent les défis TI existants peuvent tirer profit de ce que promet la transformation numérique - optimiser leurs activités opérationnelles, satisfaire leurs clients et récolter d'importants avantages financiers et commerciaux. Les processus technologiques évoluent sans cesse. Comme c'est le cas pour tout processus, les entreprises doivent constamment réfléchir et réajuster leurs plans afin de permettre le changement en cours de route.

En tant que partenaire de longue date des principales institutions financières à l'échelle mondiale, CGI comprend les défis que représente une évolution continue. Forte de son propre parcours en matière de technologie, CGI investit continuellement dans sa plateforme technologique de crédit pour soutenir des systèmes ouverts et agiles afin que ses clients puissent devenir plus concurrentiels, plus novateurs et plus efficaces, tout en gérant les risques et les coûts conformément à leurs priorités stratégiques.

Pour en savoir plus sur son parcours et son approche de modernisation, consultez l'article Investir dans la gestion du crédit de prochaine generation. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi pour poursuivre la conversation.