CGI : annonce de solides résultats pour le 4e trimestre et l'ensemble de l'E2022

Montréal (Québec), 9 novembre 2022

« Je suis très satisfait de la performance de notre équipe au quatrième trimestre, qui a réalisé des augmentations à deux chiffres aussi bien pour nos revenus en devises constantes que pour notre bénéfice par action grâce à une exécution réussie de notre stratégie de croissance rentable, interne et par acquisition », a souligné George D. Schindler, président et chef de la direction. « Les 90 000 conseillers talentueux de CGI ont notamment répondu aux attentes de nos parties prenantes d'approfondir nos relations, de décrocher de nouveaux contrats et, sur la base de l'exercice 2022 complet, d'afficher des hausses à deux chiffres par rapport à l'an dernier tant pour nos revenus en devises constantes que pour notre bénéfice par action. Alors que nous envisageons l'avenir, la course apparemment sans fin vers la transformation numérique continue de stimuler la demande, d'autant plus que nos clients doivent composer avec un environnement toujours plus dynamique. CGI demeure bien positionnée à la fois pour collaborer avec nos clients en vue d'atteindre divers objectifs d'affaires et technologiques grâce à notre gamme complète de services et solutions numériques, et pour participer à la consolidation du marché. »

Revenus de 3,25 milliards $, en hausse de 8,0 % ou de 13,9 % en devises constantes par rapport à l'an dernier

BAII ajusté de 521,7 millions $, en hausse de 5,7 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,1 %

Bénéfice net de 362,4 millions $, en hausse de 4,7 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,2 %

Bénéfice net, excluant les éléments spécifiques*, de 373,1 millions $, en hausse de 7,6 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,5 %

Bénéfice par action après dilution de 1,51 $, en hausse de 8,6 % par rapport à l'an dernier

Bénéfice par action après dilution, excluant les éléments spécifiques*, de 1,56 $, en hausse de 11,4 % par rapport à l'an dernier

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 488,9 millions $, représentant 15,1 % des revenus

Nouveaux contrats signés pour une valeur de 3,64 milliards $ pour un ratio nouveaux contrats/facturation de 112,0 %

Carnet de commandes de 24,06 milliards $, ou 1,9 fois les revenus annuels

Revenus de 12,87 milliards $, en hausse de 6,1 % ou de 10,5 % en devises constantes par rapport à l'an dernier

BAII ajusté de 2,09 milliards $, en hausse de 6,9 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,2 %

Bénéfice net de 1,47 milliard $, en hausse de 7,1 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,4 %

Bénéfice net, excluant les éléments spécifiques*, de 1,49 milliard $, en hausse de 8,2 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,6 %

Bénéfice par action après dilution de 6,04 $, en hausse de 11,6 % par rapport à l'an dernier

Bénéfice par action après dilution, excluant les éléments spécifiques*, de 6,13 $, en hausse de 12,9 % par rapport à l'an dernier

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 1,87 milliard $, représentant 14,5 % des revenus

Nouveaux contrats signés pour une valeur de 13,97 milliards $ pour un ratio nouveaux contrats/facturation de 108,5 %

* Les éléments spécifiques pour le quatrième trimestre de l'exercice 2022 comprennent : 10,7 millions $ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts. Les éléments spécifiques pour le quatrième trimestre de l'exercice 2021 comprennent : 0,9 million $ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts. Les éléments spécifiques pour l'exercice 2022 comprennent : 21,7 millions $ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts. Les éléments spécifiques pour l'exercice 2021 comprennent : 5,8 millions $ en frais connexes aux acquisitions et coûts d'intégration, déduction faite des impôts.

Remarque - Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. Le rapport de gestion de l'exercice 2022 de même que les états financiers consolidés vérifiés et les notes qui les accompagnent sont disponibles sur le site cgi.com/investisseurs; ils ont été déposés au moyen du système SEDAR au Canada et du système EDGAR aux États-Unis.

