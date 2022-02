CGI : annonce les détails concernant son assemblée générale annuelle des actionnaires et ses résultats du premier trimestre de l'exercice financier 2022

Montréal, Québec, 26 janvier 2022

CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») et dévoilera les résultats du premier trimestre de l'exercice financier 2022 le mercredi 2 février 2022. L'assemblée sera tenue à 11 h (HNE) par webdiffusion en direct à l'adresse www.icastpro.ca/ovwhf1 (mot de passe : CGI2021). Les actionnaires auront l'occasion d'y participer en temps réel et de voter en ligne, peu importe leur emplacement géographique, comme décrit dans la Circulaire de la direction de CGI, par l'entremise d'une plateforme Web.

Seuls les actionnaires de CGI inscrits à la fermeture des bureaux le mardi 7 décembre 2021, ou leurs fondés de pouvoir dûment nommés (y compris les actionnaires non inscrits qui se sont dûment nommés eux-mêmes comme fondés de pouvoir), seront habilités à voter sur les sujets traités lors de l'assemblée. CGI emploie les règles sur les procédures de notification et d'accès adoptées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le 17 décembre 2021, un avis de convocation accompagné d'instructions a été transmis aux actionnaires afin de leur donner accès en ligne aux documents distribués dans le cadre de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. La circulaire de la direction et les résultats de l'exercice financier 2021 ont également été envoyés aux actionnaires qui en ont fait la demande. Ces documents sont aussi disponibles sur le site Web de l'entreprise.

CGI dévoilera également ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2022 le mercredi 2 février 2022, avant l'ouverture des marchés, et tiendra une conférence téléphonique le même jour à 9 h (HNE). À cette occasion, George D. Schindler, président et chef de la direction, et François Boulanger, vice-président exécutif et chef de la direction financière, présenteront les résultats de CGI pour le premier trimestre 2022, terminé le 31 décembre 2021. Les personnes intéressées peuvent suivre la conférence en direct par webdiffusion sur le site Web de l'entreprise à l'adresse cgi.com/investisseurs ou en composant le numéro indiqué ci-dessous :

Conférence téléphonique : 1-800-590-6590 code d'accès : 7425436

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 80 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

Kevin Linder

Vice-président principal, Finances et trésorerie, et responsable des relations avec les investisseurs

kevin.linder@cgi.com

1 905-973-8363