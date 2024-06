Oslo (Norvège), 26 juin 2024

CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes firmes indépendantes de services de conseil en TI et en management au monde, annonce le renouvellement de son partenariat avec ExxonMobil pour les services de paiement et de fidélisation en Europe et dans la région de l'Asie-Pacifique. CGI améliorera encore les options de personnalisation pour ExxonMobil et ses clients grâce à sa solution de paiement de carburant de pointe, CGI PayPartner360. Cela comprend notamment de fournir des services d'infrastructure de paiement essentiels à plus de 13 000 sites de vente de carburant et de proposer sa solution de fidélisation à plus de 10 millions d'utilisateurs actifs.

« CGI utilise de façon stratégique sa plateforme sécuritaire, robuste et conforme aux normes de l'industrie des cartes de paiement (PCI) pour assurer la disponibilité ininterrompue de nos systèmes de paiement à travers notre réseau de partenaires en Europe. Dans la région de l'Asie-Pacifique, la solution de CGI sert d'épine dorsale au programme de fidélisation novateur d'ExxonMobil, s'intégrant de façon transparente aux stations et aux plateformes numériques afin de mettre en œuvre des stratégies uniques d'engagement de la clientèle. Cette approche stratégique permet non seulement d'améliorer l'efficacité opérationnelle, mais aussi de favoriser des relations durables avec les clients, ce qui se traduit par une croissance soutenue et un avantage concurrentiel », explique Ferenc Both, responsable du développement et des opérations, Europe, Moyen-Orient et Afrique, chez ExxonMobil.

« Grâce à CGI PayPartner360, nous continuerons d'offrir nos services d'infrastructure de paiement critique et de fidélisation à l'une des plus grandes entreprises du secteur de l'énergie et de la pétrochimie au monde. Ce partenariat démontre la capacité de CGI à toujours offrir des solutions d'affaires de pointe qui combinent une profonde compréhension des technologies de paiement sécurisé et des exigences sectorielles pour aider les clients à s'adapter à un marché mondial dynamique », indique Andy Schmidt, vice-président et responsable mondial des services bancaires chez CGI.

Chaque année, CGI PayPartner360 traite plus de 1,6 milliard de transactions de carburant au détail dans 29 pays, de la Norvège à la Nouvelle-Zélande. En plus du traitement des paiements, cette solution offre des modules complets pour les programmes de fidélisation, l'émission de renseignements de paiement, la gestion des prix, les solutions de facturation et le soutien au service à la clientèle. CGI PayPartner360 est un accélérateur clé pour les clients, combiné à l'expertise mondiale de CGI pour tous les types de paiements électroniques, y compris les cartes, les virements électroniques, les paiements de masse et les paiements en temps réel. Apprenez-en davantage sur CGI PayPartner360 et les autres solutions de paiement de CGI.

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

