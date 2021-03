CGI : Être à l'écoute de la voix de nos clients – Accélérer les investissements et les stratégies pour propulser le secteur manufacturier du futur

Il y a quelques mois, je vous ai fait part d'un dilemme fondamental auquel les fabricants se heurtent en raison de la pandémie de COVID-19 : « Devrais-je continuer de me concentrer sur les mesures à court terme pour accroître l'efficacité et réduire les coûts ou sur le renforcement de la résilience au sein de mon organisation pour mieux l'adapter au changement? »

J'ai expliqué que la solution ne résidait pas dans le choix entre l'un ou l'autre, mais bien dans un bon équilibre entre les deux.

Depuis, j'ai eu l'occasion de discuter avec bon nombre de nos clients du secteur manufacturier de divers milieux et marchés géographiques, qui ont été touchés de différentes façons par la pandémie. Ces conversations ont confirmé mes cinq recommandations sur la façon dont les fabricants peuvent équilibrer efficacité et résilience.

L'une des principales recommandations est de devenir une entreprise axée sur les données et d'extraire des renseignements de celles-ci pour créer de la valeur. Bien que les fabricants aient entamé leur démarche avant la COVID, la pandémie a catalysé leurs efforts. Par exemple, pour optimiser les processus et générer plus de valeur grâce aux données, l'un des cinq plus importants fabricants automobiles au monde accélère son initiative d'automatisation robotique des processus (RPA).

Il est également clair que l'avenir du secteur manufacturier sera axé sur l'écosystème afin de soutenir la croissance grâce à l'innovation. L'initiative « Better Driving Community » du Groupe Michelin visant à bâtir un écosystème de mobilité intelligente qui utilise les données pour rendre la conduite plus sécuritaire est un exemple éloquent. Les fabricants n'ont d'autre choix que de se tourner vers la production en nuage pour regrouper leurs écosystèmes interne et externe afin d'améliorer la collaboration et de rationaliser les processus, entre autres avantages. L'adoption d'une mentalité écosystémique et les nouveaux partenariats sont également étroitement liés à la transition vers une stratégie de croissance axée sur les services.

J'ai également suggéré de créer une chaîne d'approvisionnement des TI plus agile et plus résiliente. Les fabricants cherchent à atteindre cet objectif en harmonisant les technologies et les services au moyen des technologies en nuage et des services en mode délégué intelligents. Les efforts menés par CAE pour optimiser la performance et l'évolution de ses applications d'entreprise essentielles, y compris le déploiement du système ERP en nuage d'Oracle, en sont un bon exemple.

L'un des trois principaux défis des responsables des TI dans le secteur manufacturier est la modernisation des applications et des infrastructures des TI. Selon les entrevues menées après la pandémie auprès des clients, son classement en importance a augmenté de près de 20 %. Les fabricants qui ont relativement bien surmonté la crise y sont parvenus parce qu'ils ont misé sur l'agilité opérationnelle avant même que la pandémie mondiale ne frappe.

Presque tous les fabricants ont mis en place une stratégie de transformation numérique, mais seulement quelques-uns génèrent des résultats à l'échelle de l'entreprise grâce à ces stratégies numériques. Les idées sur les services à offrir aux clients pour se rapprocher d'eux (pour passer d'une relation interentreprises orientée sur le client à une relation entreprise-consommateur), sur la façon de mettre la puissance de la technologie au profit de l'optimisation et sur la façon d'aborder l'agilité opérationnelle dominent toujours.

Ce sont des enjeux difficiles qui sont propres à chaque client, à leur situation individuelle et à leur domaine de marché. Il n'existe pas d'approche universelle pour répondre à la grande question :

« Comment faire? »

Selon mon expérience, les conclusions de notre programme La voix de nos clients offrent un précieux baromètre mondial pour que les fabricants puissent répondre à cette question en se basant sur des faits, et non sur des impressions. Dans le cadre de ce programme, nous recueillons et présentons les principales tendances sectorielles et priorités d'affaires et en TI de notre clientèle mondiale du secteur manufacturier et des secteurs d'activité connexes. Nous partageons également les pratiques de pointe mises de l'avant par leurs pairs au sein de leur secteur d'activité. En tant que fabricant, ces conclusions vous permettent de réfléchir à votre démarche et de savoir si vous en faites assez pour devenir plus agiles afin de vous tailler une place dans l'ère numérique.

En tant qu'entrepreneurs, les fabricants doivent se comparer aux meilleurs. Pour de nombreux clients, être en mesure de répondre à la question « Que font mes pairs? » est d'une importance inestimable. Le programme La voix de nos clients fournit des données d'analyse comparative issues de vos pairs, ainsi que de divers secteurs d'activité et marchés géographiques, sur un éventail de sujets. Plus particulièrement, les renseignements sur ce que les chefs de file du numérique font différemment peuvent changer la donne.

Chaque année, nous nous entretenons avec un nombre croissant de membres de la haute direction et de dirigeants des fonctions d'affaires et des TI de l'ensemble du secteur manufacturier et des marchés géographiques, afin d'approfondir l'étendue et la profondeur de ces renseignements. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour connaître comment nos perspectives du secteur manufacturier peuvent vous aider à accroître la valeur de votre organisation. Demeurez à l'affût de l'information supplémentaire sur le programme La voix de nos clients 2021.