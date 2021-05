CGI : Forbes nomme CGI l'une des meilleures firmes de services-conseils en gestion aux États-Unis

Fairfax (Virginie), 13 mai 2021

CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé sa sélection par Forbes (en anglais) dans la liste des meilleures firmes de services-conseils en gestion aux États-Unis de 2021. Plus de 5 500 clients de 21 secteurs d'activité partout dans le monde ont recours aux services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management de CGI. Complets, adaptables et durables, ces services s'appuient sur des perspectives mondiales et sont mis en œuvre à l'échelle locale.

« CGI s'appuie sur plus de 40 ans d'expertise en conception et mise en œuvre de solutions de technologie de l'information complexes visant à proposer aux organismes fédéraux, aux gouvernements d'États et aux clients commerciaux les solutions TI et les stratégies d'affaires les mieux adaptées à leurs besoins essentiels, a précisé Tim Hurlebaus, président des opérations de CGI aux États-Unis. Nos perspectives permettent d''allier savoir et faire', ce qui signifie que le succès en affaires ne se limite pas à une destination et au chemin qu'on veut emprunter. La clé, c'est aussi de savoir vers qui se tourner pour obtenir de précieuses perspectives qui se traduiront par des résultats probants. La reconnaissance de Forbes est le témoignage de notre proposition de valeur : un allié sur qui compter, un partenaire qui partage la vision et comprend la réalité de nos clients. »

CGI est fière d'offrir des conseils pratiques pour transformer les entreprises. En tant que conseillers de confiance, les experts en services-conseils en management de CGI travaillent en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à se transformer en entreprises numériques véritablement centrées sur les consommateurs et les citoyens.

« Le récent succès de nos pratiques de gestion du changement organisationnel auprès de l'un des plus importants organismes civils a permis à près de 2 000 utilisateurs d'adopter de nouvelles technologies essentielles, a précisé Kevin Greer, vice-président, CGI Federal. De plus, en tant que conseillers de confiance d'un organisme d'aide civile, nous avons déterminé et mis en œuvre des services de migration en nuage qui réduisent les coûts du cycle de vie et procurent des avantages opérationnels supplémentaires. »

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 77 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2020, CGI a généré des revenus de 12,16 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

Mercedes Marx

Chef de service, Relations publiques

mercedes.marx@cgifederal.com

+1 571-334-2344