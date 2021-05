CGI : est sélectionnée pour le projet SITE III du Defense Intelligence Agency

FAIRFAX, Va., le 11 mai 2021 - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a été sélectionnée par l'agence du renseignement (Defense Intelligence Agency ou « DIA ») du département de la Défense (Department of Defense ou « DoD ») des États-Unis pour un contrat à prestations et quantités indéterminées du programme SITE (Solutions for the Information Technology Enterprise) III. En vertu de cette entente, CGI rationalisera le déploiement de solutions TI dans le cadre de programmes classifiés et non classifiés de plusieurs domaines de sécurité à l'échelle du DIA et du NGA (National Geospatial-Intelligence Agency). SITE III, l'un des plus importants contrats en TI de la défense et du renseignement, porte sur une durée de 10 ans pour une valeur maximale de 12,6 milliards $.

CGI tirera parti de son expérience de mise en œuvre de solutions novatrices pour le DIA : amélioration de l'intégration, du partage de l'information et de la protection des renseignements grâce à la gestion des technologies et des applications, à l'intégration et au développement de systèmes ainsi qu'à la gestion des processus d'affaires. CGI étendra son soutien au DIA en proposant un leadership de vision, une expertise technique et des services en mode délégué.

« CGI est heureuse de poursuivre et développer sa relation avec le DIA par l'entremise de cette offre de services en TI essentielle à la sécurité des États-Unis, a affirmé Stephanie Mango, présidente, CGI Federal. Grâce à notre habilité reconnue à innover et à créer des solutions visant à résoudre des enjeux de TI complexes pour des organismes de renseignement militaire, nous sommes bien positionnés pour offrir des solutions rationalisées et agiles afin de soutenir le projet SITE III et les membres de la communauté du renseignement. »

À propos de CGI Federal

CGI Federal inc. est une filiale d'exploitation en propriété exclusive de CGI inc. aux États-Unis. À titre de partenaire des organismes fédéraux, elle fournit des solutions visant à réaliser leurs objectifs dans les domaines de la défense, du renseignement et des activités civiles. Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 77 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2020, CGI a généré des revenus de 12,1 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto(GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York(GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

Informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d'exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s'y limiter : les risques liés au marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire des conjonctures économique et politique, et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de développer et d'élargir nos gammes de services, de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque de change, l'évolution des lois fiscales, notre capacité à négocier des modalités contractuelles favorables, à offrir nos services et à recouvrer nos créances, et les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d'autres incidents; de même que tout autre risque et hypothèse énoncé ou intégré par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov). Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous sommes d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre le fait que ces informations et déclarations prospectives pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Vous trouverez à la rubrique intitulée « Environnement du risque » dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.

SOURCE CGI inc.

Investisseurs

Maher Yaghi

Vice-président, Relations avec les investisseurs

maher.yaghi@cgi.com

+1 514-415-3651

Médias

Mercedes Marx

Chef de service, Relations publiques

mercedes.marx@cgifederal.com

+1 571-334-2344