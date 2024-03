Chaarat Gold Holdings Limited est une société minière aurifère basée dans les îles Vierges britanniques. Les secteurs de la société comprennent l'exploration de gisements minéraux en République kirghize avec le soutien des îles Vierges britanniques (République kirghize) et l'exploration et la production de concentré de cuivre et de zinc à Kapan en Arménie (Arménie). La société possède la mine en exploitation Kapan en Arménie, ainsi que les projets aurifères Tulkubash et Kyzyltash en République kirghize. Les actifs de la société comprennent le projet aurifère Chaarat (Tulkubash et Kyzyltash) au Kirghizistan et la mine Kapan et la société de traitement en Arménie. À court terme, la société se concentre sur le développement de son projet de lixiviation en tas à ciel ouvert de Tulkubash en République kirghize. Au Kyzyltash, elle se concentre sur une mine souterraine. La mine Kapan de la société est située dans le sud-est de l'Arménie, dans la province de Syunik. La société opère au Kirghizistan et en Arménie.

Secteur Or