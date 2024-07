(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Cirata PLC - Fournisseur de solutions logicielles basé à Jersey - Annonce une levée de fonds de 7 millions de dollars au prix de 55 pence par action, "pour renforcer la confiance et capitaliser sur le potentiel". La levée de fonds comprend un placement, une souscription directe auprès de certains investisseurs tiers et une souscription directe par certains administrateurs. Il y aura également une offre au détail. En outre, Cirata indique que les réservations du deuxième trimestre ont plus que doublé, passant de 700 000 USD à 1,7 million USD en glissement annuel. "Dans l'ensemble, nous faisons de bons progrès, même si je pense que cela ne se reflète pas dans les chiffres principaux et que nous aurions pu aller plus loin au deuxième trimestre s'il n'y avait pas eu des retards importants dans la conclusion de certains contrats, que nous prévoyons d'achever au quatrième trimestre. Néanmoins, l'équipe a amélioré les conversions de ventes et certains contrats initialement prévus pour la clôture du T2 sont maintenant prévus pour la clôture du S2, ce qui est conforme aux calendriers des clients et à nos prévisions de réservations reconfirmées pour l'exercice 24 ", déclare Stephen Kelly, directeur général de l'entreprise. L'entreprise précise que certains contrats potentiels ont "glissé" au cours du deuxième trimestre et qu'elle s'attend à ce qu'ils se concrétisent au cours du deuxième semestre, "en accord avec les délais critiques des clients".

----------

Cap-XX Ltd - fabricant de supercondensateurs pour appareils électroniques portables - signe un accord avec Schurter AG, qui permettra au duo de travailler sur le développement technologique et sur des produits de supercondensateurs co-marqués. L'accord "marque une nouvelle ère de collaboration entre les deux entreprises et établit un partenariat technologique stratégique".

----------

Libertine Holdings PLC - Développeur de technologies de générateurs linéaires basé à Sheffield, en Angleterre - déclare que les investisseurs, dans le cadre d'une levée de fonds de 2 millions de livres sterling, sont en train de déposer les fonds sur le compte bancaire britannique de la société ou sur un compte séquestre britannique. "En raison du calendrier des processus requis pour transférer les fonds des Émirats arabes unis et de l'Inde, le conseil d'administration prévoit qu'un premier montant de souscription (dont le quantum doit encore être confirmé) sera déposé sur le compte bancaire britannique de la société ou sur un compte séquestre britannique par Reliant FZCO au cours du mois de juillet 2024", ajoute le communiqué. "Le conseil d'administration prévoit que le solde de l'investissement proposé sera déposé par les investisseurs en actions en août 2024. À ce stade, il n'y a aucune garantie quant à la date de réception de ces fonds." En fonction du calendrier et du montant de la première tranche de fonds, la société peut rechercher un "financement à court terme" auprès de nouveaux investisseurs ou d'investisseurs existants. Libertine ajoute : "En l'absence de tout financement à court terme, de l'investissement proposé ou de tout autre financement, la société peut actuellement maintenir ses activités jusqu'à la mi-août 2024. Si l'investissement proposé ne se réalise pas comme prévu, le conseil d'administration peut demander l'annulation de l'admission des actions ordinaires de la société à la négociation sur l'AIM et le réenregistrement en tant que société à responsabilité limitée afin de tenter d'entreprendre une liquidation solvable de la société".

----------

Argent BioPharma Ltd - Société de découverte de médicaments basée à Londres - Levée de fonds supplémentaire de 2,0 millions USD par l'émission de 2,5 millions d'actions à 0,80 USD chacune. Les participants au placement recevront également un bon de souscription gratuit pour deux actions souscrites. Ces bons pourront être exercés au prix de 1,20 USD. "Le produit du placement permettra de poursuivre le développement des médicaments de la société, notamment CannEpil et CimetrA sur les marchés des États-Unis et de l'Union européenne ", explique Argent.

----------

Chaarat Gold Holdings Ltd - société d'extraction d'or, qui possède une mine en exploitation en Arménie et des actifs au Kirghizstan - convoque une assemblée générale pour voter sur une proposition de recapitalisation et d'annulation de la cotation sur l'AIM. L'opération permettrait de réduire le passif d'environ 50 % pour le ramener à moins de 20 millions d'USD, de revoir l'échéance de sa dette et de fournir une nouvelle facilité de fonds de roulement de 5 millions d'USD. Cela permettrait à la société "de se concentrer sur la maximisation de la valeur de ses actifs en République kirghize". Chaarat indique que ses administrateurs estiment que l'entreprise n'a pas d'autres options de financement viables. Une assemblée générale pour voter sur les propositions est prévue pour le 8 août. Le dernier jour de cotation sera le 15 août si le retrait de la cote est approuvé.

----------

Vaalco Energy Inc - Explorateur d'hydrocarbures axé sur le Canada et l'Afrique - Dépose un formulaire qui fournit des "états financiers historiques et des réserves supplémentaires" concernant Svenska Petroleum Exploration AB, société d'exploration et de production basée à Stockholm qu'elle a accepté d'acheter en février. Le formulaire fait état de réserves prouvées nettes actualisées au 31 décembre de 16,9 millions de barils d'équivalent pétrole, "nettement plus élevées" que les réserves de 13,0 millions de barils déclarées par la personne compétente en matière d'intérêt opérationnel 1P au 31 octobre. "Nous sommes très satisfaits des résultats du calcul des réserves prouvées au 31 décembre 2023 de Svenska effectué par notre ingénieur en réserves tiers, qui montrent des réserves encore plus importantes que celles que nous avions initialement annoncées. Cette acquisition stratégique et très rentable élargit stratégiquement notre zone d'intérêt en Afrique de l'Ouest avec un actif productif important qui a un potentiel de hausse significatif et des opportunités de développement futures considérables en Côte d'Ivoire, un pays bien établi et propice aux investissements. Cette transaction s'est avérée très rentable pour notre actionnariat et constitue un autre actif solide pour soutenir la croissance future", a déclaré George Maxwell, PDG de Vaalco.

----------

Beowulf Mining PLC - développeur de ressources minérales axé sur les pays nordiques - déclare que le processus de consultation formelle pour l'évaluation de l'impact environnemental du projet de minerai de fer Kallak sera lancé après l'été. En ce qui concerne l'étude de préfaisabilité, les résultats finaux des essais métallurgiques sont attendus dans les semaines à venir. Les premières conclusions suggèrent que l'actif "peut produire un concentré à très haute teneur et à faible teneur en impuretés". "Le programme de forage intercalaire, axé sur l'augmentation des ressources présumées dans la catégorie des ressources mesurées et indiquées, devrait maintenant commencer à l'automne 2024", ajoute Beowulf. "La conclusion de la PFS est maintenant prévue au deuxième trimestre 2025 pour permettre de se concentrer sur les activités d'autorisation environnementale."

----------

Armadale Capital PLC - Investisseur dans des projets de ressources naturelles axés sur l'Afrique - déclare qu'il reste 150 000 GBP à recevoir de la souscription. "La société continue de prendre toutes les mesures possibles pour collecter les fonds en souffrance auprès des investisseurs. Cependant, la société a décidé de finaliser la souscription par l'émission de nouvelles actions ordinaires pour les fonds bruts reçus à ce jour, soit un total de 500 000 livres sterling", indique Armadale.

----------

Real Estate Credit Investments Ltd - investit dans des dettes immobilières garanties par des propriétés commerciales ou résidentielles en Europe occidentale, en se concentrant principalement sur le Royaume-Uni, la France et l'Espagne - investit 18,5 millions de GBP dans le refinancement de premier rang d'un portefeuille d'hôtels 4 étoiles haut de gamme dans le centre de Londres. "L'opération de prêt à taux variable de premier rang est garantie par quatre hôtels londoniens bien situés qui proposent des chambres abordables et de grande qualité, ainsi que d'importantes salles de réunion et d'événements. Le prêt présente un ratio prêt/valeur conservateur et un profil risque/rendement attractif ", ajoute le communiqué.

----------

R&Q Insurance Holdings Ltd - Assureur non-vie basé aux Bermudes - Le FTSE Russell annonce que les actions de la société seront supprimées de la série d'indices FTSE UK à compter du 19 juillet, en raison de la "poursuite de la suspension et de la nomination de liquidateurs provisoires conjoints". En juin, la société a confirmé le dépôt d'une demande de liquidation aux Bermudes et a annoncé la vente de ses activités d'assurance générale. L'assureur non-vie basé aux Bermudes a annoncé en juin qu'il allait déposer une demande de liquidation provisoire aux Bermudes. Cette décision est le résultat d'une proposition alternative concernant la vente de l'activité de gestion de programmes accrédités de l'entreprise à Onex Corp. En outre, la R&Q a déclaré le mois dernier qu'elle avait accepté de vendre son ancienne compagnie d'assurance générale britannique, Inceptum Insurance Co Ltd, à Marco Capital Holdings Ltd, un groupe d'acquisition basé à Malte.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.