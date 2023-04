Les actions de Chaarat Gold sont de nouveau négociables sur l'AIM à Londres

Chaarat Gold Holdings Ltd - - L'AIM rétablit la cotation des actions de Chaarat Gold à Londres, à la demande de la société. Ceci fait suite à la décision de Chaarat Gold de mettre fin, avec effet immédiat, aux discussions concernant l'acquisition potentielle de Lydian Armenian CJSC auprès de Lydian Canada Ventures Corp. En effet, aucune structure d'acquisition n'a pu être convenue au cours de la période de suspension maximale de six mois. Confirme qu'elle n'est plus à la recherche d'une acquisition. Elle déclare qu'elle continuera à rechercher et à évaluer des opportunités de diversification de son portefeuille d'actifs et de croissance inorganique, ainsi qu'à poursuivre la croissance organique grâce à ses actifs existants.

Cours actuel de l'action : 12,20 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 99

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

