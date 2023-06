Challenger Energy attend la licence Area Off-3 au large de l'Uruguay

(Alliance News) - Challenger Energy Group PLC a déclaré lundi qu'il avait fait une offre pour la licence Area Off-3 au large de l'Uruguay, qu'il espère recevoir d'ici trois à quatre semaines.

La société pétrolière et gazière axée sur les Caraïbes et l'Amérique a déclaré que la licence était le seul bloc encore disponible au large de l'Uruguay, tous les autres permis d'exploration offshore étant détenus par de grandes sociétés énergétiques telles que Shell PLC, Apache Oil Corp, filiale de la société texane APA Corp, et la société pétrolière nationale argentine YPF SA.

La superficie de la licence est de 13 252 kilomètres carrés, ce qui porterait les avoirs de Challenger Energy en Uruguay à environ 28 000 kilomètres carrés. La société deviendrait ainsi le deuxième détenteur d'actifs offshore en Uruguay, derrière Shell.

Challenger Energy prévoit l'attribution officielle de la licence dans trois à quatre semaines à compter de lundi.

Le président-directeur général, Eytan Uliel, a déclaré : "D'un point de vue stratégique, l'attribution de cette licence est une bonne chose : "D'un point de vue stratégique, l'attribution de cette licence consolidera la position de CEG en tant qu'acteur important en Uruguay, un pays qui est rapidement devenu l'un des points névralgiques de l'exploration dans le monde. En temps utile, notre offre pour le bloc Area Off-3 a démontré la même approche disciplinée et opportuniste que nous avons adoptée dans le passé : agir de manière stratégique et agile pour décrocher de vastes superficies prometteuses, tout en ayant des obligations de travail à faible coût, un échelonnement discrétionnaire des dépenses et aucun nouvel engagement en matière d'acquisition sismique ou de forage."

Les actions de Challenger Energy étaient en hausse de 4,0 % à 0,11 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

