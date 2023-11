Challenger Energy Group PLC est une société pétrolière et gazière basée sur l'île de Man. La société est engagée dans l'exploration, l'évaluation, le développement et la production d'actifs et de licences, situés à terre à Trinité-et-Tobago et au Suriname, et en mer dans les eaux de l'Uruguay et des Bahamas. La société possède un portefeuille d'actifs situés dans plusieurs juridictions des Caraïbes et d'Amérique du Sud, y compris des champs pétrolifères terrestres productifs à Trinité-et-Tobago. Elle possède également des zones d'exploration à terre à Trinité-et-Tobago et au large des Bahamas et de l'Uruguay. À Trinité-et-Tobago, la société possède cinq champs en production, deux projets d'évaluation et de développement et un portefeuille d'exploration prometteur dans la péninsule du sud-ouest. Au Suriname, la société a un projet d'évaluation/de développement à terre.