Challenger Energy Group PLC est une société pétrolière et gazière basée sur l'île de Man, qui possède une série d'actifs de production, de développement, d'évaluation et d'exploration pétrolière dans la région. Les principaux actifs de la société sont situés en Uruguay, où la société détient des licences d'exploration offshore, et à Trinité-et-Tobago, où la société possède un certain nombre de champs de production et de projets d'exploration et d'évaluation à un stade précoce. La société détient deux licences d'exploration offshore en Uruguay, dont les blocs AREA OFF-1 et AREA OFF-3. Ensemble, ces deux blocs représentent un total d'environ 28 000 kilomètres carrés (km2), soit la superficie offshore détenue en Uruguay. Elle détient également quatre licences d'exploration conjointes au large des Bahamas. Elle détient une participation directe de 100 % dans le bloc AREA-OFF 1, d'une superficie de 14 557 km2, situé au large de l'Uruguay, et en est l'opérateur. Elle possède et exploite également le champ de Goudron dans le cadre d'un contrat de service de production amélioré (EPSC) avec Heritage Petroleum Company Limited (Heritage).