Les actions de Challenger Energy en hausse suite aux discussions sur la licence pour Guayaguayare

(Alliance News) - Les actions de Challenger Energy Group PLC étaient en hausse mercredi, après avoir déclaré que les discussions avec le ministère de l'énergie de Trinité étaient sur le point de commencer au sujet d'une licence d'exploration pour le bloc de Guayaguayare.

Les actions de la société pétrolière et gazière axée sur les Caraïbes et l'Amérique étaient en hausse de 7,1 % à 0,10 pence chacune à Londres mercredi matin.

Challenger a déclaré que sa filiale trinidadienne à 100 % CEG Goudron Trinidad Ltd a été notifiée par le ministère de l'énergie et des industries énergétiques de Trinité-et-Tobago.

Le gouvernement de Trinité-et-Tobago a autorisé le ministère de l'énergie de Trinité-et-Tobago à entamer des négociations avec CEG Goudron en vue de l'octroi d'une licence d'exploration et de production pour le bloc Guayaguayare.

Le bloc Guayaguayare est situé à terre dans le sud-est de Trinité.

Challenger a déclaré qu'il s'agissait de "l'un des plus grands blocs d'exploration et de production à terre de Trinité". Il s'étend sur une superficie d'environ 306 kilomètres carrés.

Challenger a noté qu'il s'agit d'une "synergie stratégique et opérationnelle" avec son activité principale de production à Trinidad, car la licence entoure entièrement la zone de licence de Challenger à Goudron et est adjacente à la zone de licence de Trinity-Inniss.

Challenger a ajouté qu'elle divulguerait les termes et conditions de la licence une fois les négociations terminées.

Le président-directeur général, Eytan Uliel, a déclaré : "À la fin de l'année dernière, nous avons fait part de notre orientation stratégique à Trinité, qui consistait à nous concentrer sur le sud-est de Trinité, où se trouve la majeure partie de notre production et de nos opérations existantes, ce qui nous confère un avantage concurrentiel. Reconnaissant les synergies stratégiques et opérationnelles disponibles, nous n'avons soumis qu'une seule offre dans le cadre de l'appel d'offres concurrentiel onshore et nearshore 2022 du MEEI, pour la licence Guayaguayare - l'une des plus grandes licences onshore disponibles à Trinidad, et un bloc qui est entièrement aligné sur notre stratégie".

