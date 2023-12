(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

Atlantic Lithium Ltd - Société d'exploration et de développement du lithium basée à Sydney, avec des actifs au Ghana et en Côte d'Ivoire - Lance un placement pour lever 7 millions de dollars australiens, soit 3,7 millions de livres sterling, par l'émission d'actions à 0,44 dollar australien chacune. Elle déclare qu'elle acceptera des sursouscriptions jusqu'à 2 millions de dollars australiens. Elle ajoute que le produit du placement sera utilisé pour soutenir le financement de son projet de lithium Ewoyaa au Ghana. Neil Herbert, président du conseil d'administration, a déclaré : "Dans le cadre des accords de financement actuels d'Ewoyaa, qui comprennent l'accord d'intéressement échelonné de Piedmont, les conditions générales non contraignantes convenues avec le Minerals Income Investment Fund du Ghana pour son investissement dans la société et le processus en cours pour trouver un partenaire pour une partie du prélèvement disponible, nous sommes dans une excellente position pour financer entièrement la part de la société dans les dépenses de développement du projet. Nous attendons avec impatience la finalisation du placement, qui, selon nous, représente une étape majeure vers la réduction totale des risques liés au financement du projet".

Microsaic Systems PLC - développeur d'équipements de spectrométrie de masse basé dans le Surrey - déclare qu'il évalue une opportunité d'acquisition potentielle qui, selon lui, soutiendrait une levée de fonds plus importante pour faciliter la croissance de l'entreprise élargie. Ajoute qu'elle fournira une mise à jour dans les "prochains jours". Note qu'elle a réalisé un petit montant de trésorerie pour étendre sa marge de manœuvre jusqu'en décembre, alors qu'elle cherche à achever son plan de collecte de fonds révisé. La levée de fonds permettra de répondre aux besoins en fonds de roulement de l'entreprise élargie, si l'acquisition a lieu, et couvrira également la contrepartie.

Cornish Metals Inc - société d'exploration et de développement minier, axée sur le projet d'étain de South Crofty en Cornouailles - déclare que la perte avant impôts pour les neuf mois se terminant le 31 octobre était de 1,6 million de dollars, en baisse par rapport aux 3,6 millions de dollars de l'année précédente. Le total des dépenses d'exploitation passe de 2,6 millions USD à 3,3 millions USD. Elle indique que l'assèchement de sa mine progresse plus rapidement qu'elle ne l'avait prévu. Richard Williams, directeur général, déclare : "En ce qui concerne 2023, je tiens à féliciter l'équipe de Cornish Metals pour les progrès exceptionnels qui ont été réalisés à South Crofty, avec des étapes très importantes qui ont été franchies, en particulier la mise en service de l'usine de traitement des eaux et le début ultérieur de l'assèchement de la mine, qui est en avance sur les prévisions. Ces progrès n'auraient pas été possibles sans le soutien des fournisseurs, de la communauté et des autres parties prenantes locales. En ce qui concerne l'année 2024, nous pouvons nous attendre à une autre année bien remplie. La poursuite de l'assèchement à des niveaux plus profonds permettra d'accéder à la mine pour la première fois depuis plus de 25 ans. Nous restons concentrés sur notre objectif d'achever l'assèchement de South Crofty dans les 18 mois suivant le début des travaux".

Savannah Energy PLC - société d'énergie basée à Londres, avec des projets au Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigéria - déclare qu'elle continue d'avancer sur les chantiers nécessaires à l'achèvement de son acquisition des activités énergétiques de Petronas International Corp Ltd au Sud-Soudan.

Challenger Energy Group PLC - Société pétrolière et gazière axée sur les Caraïbes et l'Amérique - Déclare avoir achevé le programme de travail minimum pour la zone Off-1 "bien en avance sur le calendrier". Elle ajoute qu'elle a signé des contrats pour l'attribution de quatre licences d'exploration en Uruguay, et que d'autres contrats devraient être signés prochainement. La signature des contrats ouvre la voie à d'éventuels programmes d'acquisition sismique 3D en Uruguay, avec des études à mener dès 2024. Le directeur général, Eytan Uliel, a déclaré : " Cette semaine a été extrêmement importante pour le secteur émergent de l'exploration offshore en Uruguay, et souligne à quel point nous pensons que les prochaines années seront passionnantes. Challenger a désormais achevé le programme de travail minimum d'AREA OFF-1, bien avant la date prévue. Dans le même temps, la finalisation de contrats avec des poids lourds de l'industrie mondiale pour de multiples blocs offshore a défini le paysage des opérateurs uruguayens, apporté une certitude quant à leurs programmes d'exploration substantiels à venir, et a également tracé la voie vers une éventuelle campagne sismique 3D fin 2024/début 2025, y compris la couverture des perspectives d'intérêt sur AREA OFF-1.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

