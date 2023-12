Chamberlin Plc est engagée dans la fabrication et la vente de pièces moulées d'ingénierie et dans la fabrication et la vente de produits d'éclairage et d'installation électrique. La société opère à travers deux segments : Fonderies et Ingénierie. Le segment Fonderies fournit des pièces moulées en fer, sous forme brute ou usinée, à une variété de clients industriels qui incorporent les pièces moulées dans leurs propres produits ou effectuent d'autres opérations d'usinage ou d'assemblage sur les pièces moulées avant de les vendre à leurs clients. Les sites de sa division fonderie coulent une gamme de produits allant d'un kilogramme (kg) à 6 000 kg. Le segment Ingénierie fournit des produits manufacturés aux distributeurs et aux utilisateurs finaux opérant sur les marchés des zones dangereuses et de l'éclairage industriel. Il fabrique des produits qui sont utilisés dans un nombre diversifié d'industries, y compris les véhicules automobiles pour passagers, les véhicules commerciaux, les usines et machines lourdes, les énergies renouvelables, le pétrole et le gaz, les ports et la navigation et les projets d'infrastructure.

