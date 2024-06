Champion Iron Limited est une société d'exploration et de développement du minerai de fer basée en Australie. La société, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Minerai de fer du Québec Inc. possède et exploite le complexe minier du lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres (km) au nord de Fermont, au Québec. Le lac Bloom est une exploitation à ciel ouvert dotée de deux concentrateurs dont l'énergie provient principalement d'une source hydroélectrique renouvelable. La société expédie le concentré de minerai de fer du lac Bloom par voie ferrée jusqu'à un port de chargement de navires à Sept-lles, au Québec, et a vendu son concentré de minerai de fer à des clients du monde entier, notamment en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. Outre le lac Bloom, Champion possède un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la fosse du Labrador, notamment le projet Kamistiatusset, situé à quelques kilomètres au sud-est du lac Bloom, et le portefeuille de propriétés Cluster II, situé à moins de 60 kilomètres au sud du lac Bloom.

Secteur Acier