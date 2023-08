Champion Iron Limited a annoncé que lors de son assemblée générale annuelle tenue le 30 août 2023, les actionnaires ont approuvé la nomination de Jessica McDonald en tant qu'administratrice. Mme McDonald est administratrice de sociétés depuis 2014 et est certifiée par l'Institut des administrateurs de sociétés depuis 2017. Elle est actuellement membre du conseil d'administration de GFL Environmental Inc. et de Foran Mining Corporation.

Mme McDonald a également été administratrice de Coeur Mining Inc. de 2018 à 2023, administratrice de Hydro One Limited de 2018 à 2022 et administratrice et présidente de Trevali Mining Corporation de 2017 à 2020. De 2014 à 2017, Mme McDonald a été présidente et directrice générale de la BC Hydro and Power Authority, un service public d'énergie propre dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 5,5 milliards de dollars et qui emploie plus de 5 000 personnes. Mme McDonald est membre du conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada.

Elle a occupé le poste de présidente-directrice générale par intérim de la Société canadienne des postes d'avril 2018 à mars 2019 et a été présidente de son conseil d'administration entre 2017 et 2020. Mme McDonald a été présidente de Powertech Labs, l'un des plus grands laboratoires d'essai et de recherche en Amérique du Nord, et administratrice de Powerex, une société de commerce d'énergie. Mme McDonald a une grande expérience de l'administration publique, notamment en tant que vice-ministre du premier ministre et chef de la fonction publique de la Colombie-Britannique.

Mme McDonald est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'université de Colombie-Britannique, est diplômée de l'Institut des administrateurs de sociétés et détient une certification en surveillance de la cybersécurité de la National Association of Corporate Directors et de l'université Carnegie Mellon.