Champions Oncology, Inc. est une organisation de recherche axée sur la technologie qui s'engage à créer des solutions technologiques transformatrices à utiliser dans la découverte et le développement de médicaments. Le centre de recherche de la société fonctionne dans des environnements réglementaires et non réglementaires et se compose d'un ensemble de plateformes de recherche computationnelle et expérimentale. La plateforme technologique TumorGraft de la société (la plateforme) fournit des services sélectionnés aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Son activité de logiciel en tant que service est centrée sur sa plateforme logicielle et son outil de données, Lumin Bioinformatics (Lumin), qui contient des informations complètes dérivées de ses services de recherche et de ses études cliniques. Son activité de découverte et de développement de médicaments s'appuie sur les capacités informatiques et expérimentales de ses plateformes. Sa stratégie de découverte utilise son centre de données, couplé à l'intelligence artificielle et à d'autres analyses computationnelles avancées, pour identifier des cibles thérapeutiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale