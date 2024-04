ChampionX Corporation propose des solutions chimiques, des systèmes de levage artificiel, ainsi que des équipements et des technologies techniques qui aident les entreprises à forer et à produire du pétrole et du gaz. Le segment Production Chemical Technologies de la société offre des produits et des services qui couvrent une gamme de solutions chimiques onshore, offshore et pour les sables bitumineux dans les opérations de production et intermédiaires. Son segment Production & Automation Technologies propose des produits, des technologies et des services qui facilitent l'extraction du pétrole et du gaz grâce à des applications de levage artificiel et d'automatisation numérique. Il conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète d'équipements de levage artificiel, d'automatisation de bout en bout et de solutions numériques, ainsi que d'autres équipements de production et des solutions de contrôle des émissions. Son segment Drilling Technologies propose des plaquettes de diamant polycristallin (PDC), des roulements, des valves et des outils d'exploitation minière. Son segment Reservoir Chemical Technologies propose des solutions et des technologies axées sur la chimie.

