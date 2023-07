ChampionX Corporation fournit des solutions chimiques et des équipements et technologies d'ingénierie qui aident les entreprises à forer et à produire du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : Production Chemical Technologies, Production & Automation Technologies, Drilling Technologies et Reservoir Chemical Technologies. Le segment Production Chemical Technologies propose des produits et des services comprenant des inhibiteurs de corrosion, des inhibiteurs de tartre, des briseurs d'émulsion et des biocides. Le segment Production & Automation Technologies conçoit, fabrique, commercialise et assure le service après-vente d'une gamme d'équipements d'élévation artificielle, de solutions d'automatisation numérique, ainsi que d'autres équipements de production. Le segment Drilling Technologies conçoit, fabrique et commercialise des fraises et des paliers en diamant polycristallin sous la marque US Synthetic. Le segment Reservoir Chemical Technologies fabrique des packs de fluides de fracturation, des additifs de forage, des additifs pour ciment et des produits.