Chams Holding Company Plc (ex Chams Plc) est spécialisé dans les prestations de services technologiques basées sur l'utilisation de cartes prépayées et de cartes à puce d'identification. L'activité s'organise autour de 2 pôles : - exploitation d'une plateforme de paiement électronique et de gestion de données et de l'identité : activité assurée auprès des organisations gouvernementales, des entreprises, des institutions financières, des établissements d'enseignement, etc. ; - autres : notamment gestion d'un portail de traitement des transactions en ligne (paiements des factures, réservations hôtelières, vente en ligne, etc.). La totalité du CA est réalisée au Nigeria.