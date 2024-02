Zhejiang Changhua Auto Parts Co Ltd est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de pièces métalliques pour l'automobile. La société fournit principalement des éléments de fixation, ainsi que des produits d'emboutissage et de soudage. Ses produits de fixation comprennent principalement des boulons, des écrous et des pièces de forme spéciale, qui sont utilisés dans les carrosseries, les châssis et les systèmes de propulsion des automobiles. Ses produits d'estampage et de soudage comprennent principalement des pièces de revêtement, des pièces de support, des pièces de renforcement, ainsi que des pièces générales d'estampage et de soudage, qui sont utilisées dans les carrosseries, les châssis et les groupes motopropulseurs.