Changjiang Pharmaceutical Group Co Ltd, anciennement Kangyue Technology Co Ltd, est une société basée en Chine dont l'activité principale est la recherche et le développement, la production et la vente de médicaments. La société est engagée dans trois activités. L'entreprise pharmaceutique s'occupe des décoctions de la médecine traditionnelle chinoise, des capsules médicinales et de la vente en gros de produits pharmaceutiques. L'entreprise de pièces pour moteurs à combustion interne est engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de turbocompresseurs. L'entreprise d'équipements photovoltaïques est engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente d'équipements photovoltaïques tels que les laminateurs et les machines à souder par points.

Secteur Produits pharmaceutiques