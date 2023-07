Changsha Tongcheng Holdings Co., Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale est le commerce de détail. La société est également engagée dans l'investissement intégré et l'hôtellerie touristique. L'activité de commerce de détail de la société comprend principalement l'exploitation de centres commerciaux, de chaînes de magasins d'électroménager et de supermarchés. L'activité d'hôtellerie touristique comprend principalement l'exploitation d'hôtels d'affaires et d'hôtels de vacances. La société exerce principalement ses activités dans la province de Hunan.